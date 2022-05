The Band, atto finale. L’ultima puntata della prima (e unica?) edizione del talent show di Rai1 condotto da Carlo Conti andrà in onda venerdì prossimo, come sempre in prime time. TvBlog è in grado di anticipare quanto è accaduto nel corso della registrazione che si è tenuta ieri sera a Cinecittà, Roma (quindi non in un Palazzetto, come aveva auspicato Conti parlando con la stampa – aveva indicato come possibile soluzione il Mandela Forum di Firenze). Se non volete rovinarvi la sorpresa, vi consigliamo di interrompere qui la lettura dell’articolo. Se invece avete voglia di scoprire tutto, proseguite pure.

ATTENZIONE SPOILER!

Nella finale di The Band i concorrenti si sono esibiti insieme ai rispettivi tutor, tutti presenti in studio, tranne Rocco Tanica, collegato da remoto in quanto risultato positivo al covid. A trionfare è stata Isoladellerose, la band di cui Enrico Nigiotti è tutor e che è formata da Federico Proietti (voce, chitarra), Andrea Zanobi (basso) e Iacopo Volpini (batteria).

Come annunciato nella conferenza stampa di presentazione del programma, i vincitori hanno vinto… niente. Quindi, per il gruppo che si era fatto già notare in televisione, avendo preso parte in questa stagione a Citofonare Rai2, né premio in denaro, né contratto discografico, ma soltanto il riconoscimento di band dell’anno e un po’ di visibilità televisiva guadagnata sul campo.

Isoladellerose ha battuto la concorrenza di altre sette band, ossia i Cherry Bombs (con tutor Giusy Ferreri), N’ice Cream (Irene Grandi), Anxya Lyitics (Dolcenera), JF Band (Federico Zampaglione), Mons (Marco Masini), Living Dolls (Francesco Sarcina), Achtung Babies (Rocco Tanica).

Hanno preso parte alla finale ovviamente anche i giudici Carlo Verdone, Gianna Nannini (che ad un certo punto ha attaccato i talent dove i concorrenti interpretano solo cover – ne esistono ancora in Italia?) e Asia Argento.

Per completezza, va detto che le band in gara sono state protagoniste di una doppia prova: l’esibizione con i tutor, di cui trovate tutti i dettagli qui sotto, e una su un brano che ha segnato il loro percorso all’interno della trasmissione di Rai1. Inoltre, i primi tre classificati, ossia Isoladellerose, Anxya Lyitics e Cherry Bombs, hanno avuto la possibilità di proporre sul palco di The Band i loro inediti. Infine, prima dell’annuncio dei vincitori assoluti, è stata eletta la band ideale, scelta mettendo insieme cinque musicisti delle varie band in gara.

The Band, la finale: cosa hanno cantato i tutor

N’ice Cream e Irene Grandi: La canzone intelligente

Isoladellerose ed Enrico Nigiotti: Nonno Hollywood

Anxya Lyitics e Dolcenera: Com’è straordinaria la vita

JF Band e Federico Zampaglione: Due destini

Living Dolls e Francesco Sarcina: Dedicato a te

Cherry Bombs e Giusy Ferreri: Novembre

Mons e Marco Masini: Signor Tenente

Achtung Babies (senza Rocco Tanica): With or without you