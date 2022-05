Una terza puntata vivace quella di The Band, che dopo aver visto quasi in apertura un vivace confronto fra Gianna Nannini e Federico Zampaglione, ha riservato per il finale un acceso sfogo di Giusy Ferreri contro la collega Dolcenera, intervenuta mentre la Ferreri stava spiegando le ragioni del suo voto a Isoladellerose.

Carlo Conti, infatti, notando che la coach delle Cherry Bomb era stata la sola insieme a Federico Zampaglione a dare “solo” quattro punti alla band di Enrico Nigiotti – gruppo che come non sfuggirà a molti spettatori è la resident band di Citofonare Rai2 – ha chiesto di spiegare perché non avesse voluto dare il massimo del punteggio come fatto dalla maggior parte dei colleghi.

Giusy Ferreri ha così risposto al presentatore:

C’è da dire che loro qualitativamente sono fra i migliori, però hanno anche l’utilizzo di sequenze, o sbaglio? Per cui c’è da dire che le sequenze aiutano parecchio perché ci sono delle band che le sequenze non le usano.

“Perché è tutto live, loro hanno questa aggiunta” specifica Conti, che poi lascia nuovamente la parola alla coach, che viene però presto interrotta da Dolcenera. Giusy Ferreri allora sbotta:

Però fai parlare, parli solo te, che ca**o! Ha chiesto a me il mio parere e non ho finito di esprimerlo.

La coach di The Band ha così ripreso la parola e finito di spiegare quanto voleva dire in precedenza:

Non è che io sia contraria alle sequenze. Sicuramente dà una completezza di suono decisamente maggiore.

Chiarimento definitivo fra Giusy Ferreri e Dolcenera, che alla fine non è più intervenuta sulla questione, o gli animi delle due coach potrebbero tornare a scaldarsi nei prossimi due appuntamenti?