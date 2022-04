Oggi, martedì 19 aprile 2022, si terrà la conferenza stampa di presentazione di The Band, il nuovo show musicale di Rai 1, condotto da Carlo Conti.

La prima edizione di The Band andrà in onda da venerdì 22 aprile 2022, in prima serata su Rai 1.

Nel nuovo varietà/talent show della rete ammiraglia Rai, 8 band italiane, guidate da altrettanti tutor e valutate da una giuria d’eccezione, si sfideranno per contendersi il titolo di band dell’anno.

La giuria sarà formata da Carlo Verdone, grande appassionato di musica, collezionista di vinili e batterista, Asia Argento, ex giurata dei talent show Forte Forte Forte e X Factor, e Gianna Nannini, alla sua prima esperienza in un talent show.

I tutor, invece, saranno Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Marco Masini, Federico Zampaglione, Francesco Sarcina, Enrico Nigiotti e Rocco Tanica.

Il programma andrà in onda dal Teatro Verdi di Montecatini Terme, con la regia che sarà a cura di Maurizio Pagnussat.

La prima edizione di The Band sarà formata da 5 puntate.

Nella prima puntata, i gruppi musicali che si esibiranno saranno 16. Nel corso della prima puntata, ogni tutor sarà chiamato a scegliere una band che guiderà lungo tutto il percorso.

Le 8 band che verranno scelte, infatti, si esibiranno per tutte le puntate e la band vincitrice sarà decretata dalla classifica generale che verrà aggiornata puntata dopo puntata.

The Band: la conferenza stampa in diretta

Durante la conferenza stampa, interverranno Stefano Coletta, direttore di Rai 1, Giovanni Anversa, vicedirettore di Rai 1, Carlo Conti e i giudici Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 12:30.