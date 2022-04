Davvero un peccato programmare in palinsesto The Band, il talent show di Carlo Conti sui gruppi musicali, a fine stagione televisiva. Sia chiaro, la trasmissione non è nulla di imperdibile, ma con qualche accorgimento in più sarebbe potuta diventare un blockbuster di Rai 1. A cominciare dalla giuria formata da Gianna Nannini, Carlo Verdone e Asia Argento.

Sono la rocker senese, il regista romano e l’attrice la vera attrazione del programma. Nessuno di loro tre ha peli sulla lingua, mandando in soffitta definitivamente i format buonisti di Carlo Conti, a cominciare da quel Tale e Quale Show che finalmente con Cristiano Malgioglio è diventato molto più avvincente.

Gianna Nannini una settimana fa al debutto aveva detto alla frontwoman JF Band “Adele ce l’abbiamo già: o lei tira fuori l’utero o, per me, anche la JF Band può andare a casa“, con la parola “utero” che probabilmente si sentiva sull’ammiraglia Rai solo nei programmi di Michele Mirabella o Vira Carbone.

Stavolta nella seconda puntata è toccato ad Asia Argento dare fuoco alle polveri. La figlia del regista horror se l’è presa con Enrico Nigiotti, tutor degli Isola delle Rose, per l’arrangiamento di Vieni da me, pezzo tra l’altro di un altro coach, Francesco Sarcina de Le Vibrazioni:

“Mi siete piaciuti tantissimo, come band spaccate, veramente forti. Avevate un’energia incredibile. L’inizio un po’ Battiato, moscio, non so da dove veniva, dall’oltrespazio, non so come ti è venuto in mente a te, (rivolgendosi a Nigiotti, ndr) tutor”.

L’ex Amici ha provato a difendersi:

“Volevo fare una cosa diversa anche perchè …”.

La Argento lo ha subito interrotto:

“Sì, ma non c’entra niente col pop italiano, melodico, che tutti amiamo e conosciamo. Poi, c’è Francesco che è un animale palcoscenico e fino alla fine quando poi non sei uscito dalla gabbia questo animale non l’ho visto. Alla fine tutto è uscito e si conguacchiato”.

Asia Argento sarebbe stata un’ottima giudice per X Factor. Nel 2018 aveva svolto questo ruolo fino agli home visit, per poi venire rimossa a causa delle accuse di molestia mosse dall’attore Jimmy Bennett quando lui aveva 17 anni. Al suo posto arrivò Lodo Guenzi.