Tg4 Cash, in arrivo la nuova rubrica sull’economia: data di inizio e conduttore. Tutti i dettagli

In un’epoca in cui l’economia quotidiana influenza le scelte di ciascuno di noi, il TG4 presenta una nuova rubrica settimanale dal titolo “TG4 CASH”. In onda ogni domenica, in coda all’edizione delle ore 12, il nuovo spazio d’informazione economica vuole offrire uno sguardo chiaro e concreto sui temi che incidono direttamente sulle tasche degli italiani.

Chi lo conduce e quando inizia

Condotta e curata dal giornalista Marco Onnembo, la rubrica nasce con l’obiettivo di trasformare concetti complessi in risposte semplici e utili.

Non è soltanto un approfondimento economico, ma uno strumento per orientarsi meglio nelle proprie scelte quotidiane. La nuova rubrica del Tg4 va in onda in coda all’edizione del Tg4 delle 12.

Chi è Marco Onnembo

Originario di Eboli e nato nel 1976, il conduttore di tg4 Cash è un dirigente d’azienda e giornalista. Ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione, oltre che il Master in Giornalismo alla Luiss nel 2001. Si è inoltre specializzato in Marketing presso la Wharton School di Filadelfia e la Graduate School of Business di Chicago. Negli anni ha collaborato con numerose testate giornalistiche come Affari & Finanza – la Repubblica, Panorama, Economy, Radiocor – Il Sole 24 ORE.

Onnembo ha anche ricoperto ruoli di grande responsabilità in importanti gruppi come Finmeccanica, Guru, Ferrari, Telecom Italia. Al momento è un giornalista Mediaset della redazione Economia.