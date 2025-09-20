Tg2 Storie, torna la rubrica con Adriana Pannitteri: le anticipazioni sulla prima puntata
La giornalista torna al timone della rubrica Tg2 Storie, in onda ogni sabato a partire dal 20 settembre su Rai 2.
Torna il 20 settembre a mezzanotte Tg2 Storie, il rotocalco del sabato di Rai 2 – con replica la domenica mattina – curato e condotto da Adriana Pannitteri al timone del programma da febbraio 2024. “Attualità, cronaca, storie di persone comuni e di personaggi della cultura e dello spettacolo perché, questo il punto forte, tutti abbiamo vite straordinarie e i colori della nostra vita sono sempre sorprendenti”, afferma Pannitteri.
La prima puntata in onda sabato 20 settembre
Nella prima puntata, sabato 20 settembre a mezzanotte – in replica la domenica mattina alle ore 7.00 – in studio Alessandro Rossellini, nipote di Roberto Rossellini per gli 80 anni di Roma città aperta. L’incontro con la nipote di Teresa Gullace, la donna alla quale si ispira il personaggio di Anna Magnani nel film. A Gaza con la fotografa Samar Abu Elouf: il suo scatto ha vinto il World Press Photo ritraendo il piccolo Mahmoud mutilato da un attacco aereo israeliano. Poi il ricordo dei tanti giornalisti caduti. Tra questi Simone Camilli, morto a Gaza nel 2014.
Le altre guerre non dichiarate: Giancarlo Siani, il giovane cronista ucciso dalla camorra per le sue inchieste il 23 settembre del 1985. Viaggio all’interno degli archivi dell’ex carcere dell’Asinara per raccontare le mafie e il terrorismo. Una partita di calcio per non dimenticare. A Napoli le famiglie di chi ha perso un figlio fanno rivivere i loro ragazzi attraverso una partita. Il dono della longevità; incontro con Emma Mazzenga che a 92 anni continua ad accumulare record nella corsa.
Le ragazze del volley: dietro le quinte di una vittoria che entra nella leggenda. Le azzurre campionesse del mondo: tenacia, bravura e un allenatore super. Infine, le immagini della cerimonia a New York per ricordare l’11 settembre. Uno spettacolo di danza curato dalla coreografa Jacquilyn Buglisi a Ground Zero. Un progetto che porta un messaggio universale di pace al quale è stato presente anche Antonio Fini, ballerino e coreografo calabrese che ha danzato questa coreografia in passato. Fini, attualmente, ricopre il ruolo di Direttore delle Risorse Coreutiche di Martha Graham Dance Company che, quest’anno celebra il suo centenario.