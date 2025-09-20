Tg2 Storie, torna la rubrica con Adriana Pannitteri: le anticipazioni sulla prima puntata

Torna il 20 settembre a mezzanotte Tg2 Storie, il rotocalco del sabato di Rai 2 – con replica la domenica mattina – curato e condotto da Adriana Pannitteri al timone del programma da febbraio 2024. “Attualità, cronaca, storie di persone comuni e di personaggi della cultura e dello spettacolo perché, questo il punto forte, tutti abbiamo vite straordinarie e i colori della nostra vita sono sempre sorprendenti”, afferma Pannitteri.

La prima puntata in onda sabato 20 settembre