Si annuncia un periodo di cambiamenti quello che segnerà le prossime settimane del Tg2. Si parte il 27 dicembre, quando si insedierà, come annunciato al comitato di redazione dal direttore Gennaro Sangiuliano, Massimo D’Amore come vicedirettore del telegiornale.

Il giornalista – che si va ad aggiungere in quel ruolo ai colleghi Vincenzo Calise, Francesca Maria Vincenza Nocerino, Carlo Pilieci e Francesco Primozich – non perderà per ora l’incarico di caporedattore della redazione interni del Tg2, mantenendo almeno per le prossime settimane l’interim.

Le principali novità però sono in arrivo sul versante conduzione, dove in particolare ci sarà un notevole cambiamento nell’edizione delle 20:30. Maria Concetta Mattei, nominata da una settimana Direttrice della scuola di giornalismo di Perugia, lascia infatti dopo 29 anni il Tg2 e il suo posto sarà preso da Maria Rita Grieco, che proviene dall’edizione delle 18:00.

L’altra new entry per l’edizione serale sarà Fabio Chiucconi, che erediterà la sedia occupata fino ad oggi da Luca Salerno: quest’ultimo infatti lascia, secondo quanto riporta Adg Informa, per andare ad occupare la poltrona di caporedattore esteri, ruolo per il quale era stato aperto da alcuni mesi un job posting.

La casella vuota che resta da occupare in questo articolato scacchiere, che vede movimenti su più piani, è quella lasciata scoperta al Tg2 delle 13:00 da Fabio Chiucchioni. Ad occupare quest’ultimo tassello sarà Lisa Marzoli, che, oltre a condurre l’edizione del Tg2 delle 8:30, ha avuto negli ultimi anni la possibilità di cimentarsi con la conduzione di programmi che non la vedessero nel ruolo di mezzo busto.

Nell’estate 2019 la Marzoli ha condotto con Beppe Convertini La Vita In Diretta Estate, nella scorsa stagione televisiva ha condotto Il Caffè di RaiUno e affiancato Maurizio Costanzo in Il gran varietà; con Costanzo la giornalista dal 2016 collabora anche a S’è fatta notte, programma di terza serata su Rai 1.

Si ridisegnerebbe quindi così il quadro delle conduzioni del Tg2.

Tg2 Giorno (edizione 13:00):

Piergiorgio Giacovazzo

Chiara Lico

Elisabetta Migliorelli

Marina Nalesso

Stefania Zane

Daniele Rotondo

Lisa Marzoli (new entry)

Tg2 20:30: