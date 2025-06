Nuova polemica in Rai con la protesta del comitato di redazione del Tg1 e dell’Esecutivo Usigrai. “Le notizie parziali non sono la cifra del Tg1 – si legge in una nota congiunta – omettere la percentuale di adesione allo sciopero dei magistrati, diffusa dalle procure di tutta Italia, non è servizio pubblico. Nella giornata dello sciopero non trasmettere alcuna immagine dei presidi da Milano a Napoli, non riportare le modalità in cui questi si sono svolti, addirittura nell’edizione più vista, quella di ieri delle 20, non è servizio pubblico. Così come non riteniamo sia pluralismo mettere sullo stesso piano opinioni diverse nel giorno in cui una parte – circa l’80 per cento – ha espresso una posizione, depotenziando la portata di un evento e non fornendo una informazione completa ai cittadini”.

Nel comunicato si ricorda che “lo stesso è avvenuto, per esempio, in occasione dello sciopero dei medici. Il peso di una evidente maggioranza non può essere rappresentato ai cittadini quanto quello della minoranza”.

Le contestazioni proseguono: “Il corretto pluralismo vorremmo vederlo applicato anche alle pagine che hanno segnato la storia giudiziaria recente del nostro Paese, come la strage di Ustica, per la quale, da servizio pubblico, continuare a dare la parola soltanto a chi sostiene alcune tesi, rischia di diffondere verità di parte come se fossero sentenze definitive”.

La manifestazione si è svolta per ribadire il dissenso della categoria nei confronti della riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti.