È Giorgia Cardinaletti ad inaugurare Tg1 Mattina Estate, la versione estiva del programma nato dal Tg1 in collaborazione con la Direzione Intrattenimento Day Time. Cambia la formula rispetto all’edizione invernale che si è conclusa lo scorso venerdì. Nella prima mezz’ora notizie e approfondimenti si alternano fra loro, nella seconda parte arriva invece il caffè con ospite, in studio o, come nel caso di questa prima puntata, in collegamento.

Scompaiono dallo studio gli scuri tavoli e si passa a una conduzione in piedi o su sgabello per la prima parte. Per il segmento che propone un’intervista legata ad un personaggio del mondo dello spettacolo si utilizzano invece due comode poltrone bianche.

La trasmissione si poggia almeno per la prima parte sul contributo dato dagli inviati o da quanto realizzato dalla redazione del Tg1, come l’intervista a Elon Musk. Cronaca e approfondimento si alternano fra loro nello spazio molto contenuto che va a precedere l’edizione del tg delle 8:00. Quando poi si torna in studio, il tono cambia completamente e si passa a chiacchierare con leggerezza con l’ospite di puntata.

Questo debutto ha dato quindi l’opportunità di vedere alcuni cambiamenti che sembrano portare Tg1 Mattina nella giusta direzione. Si è deciso di abbandonare la staticità eccessiva dell’edizione invernale per abbracciare uno stile più simile a quello di un programma di daytime puro. Il risultato pare decisamente più in linea con quelle che erano le aspettative fin dalla creazione di questo nuovo progetto.

Qualche perplessità resta sul fatto di vedere due edizioni di mezz’ora del Tg1 intervallate da uno spazio di soli trenta minuti. Il programma, per strutturarsi e prendere consistenza, forse avrebbe bisogno di un maggior minutaggio e di ancorarsi ancora di più agli altri spazi offerti dalla redazione diretta da Gian Marco Chiocci, come ad esempio la rassegna stampa.

Tg1 Mattina Estate, che al debutto trova la conduzione della brava Giorgia Cardinaletti, sembra aver il compito di recuperare il terreno perso negli scorsi mesi. Il cambio di passo si sente: ora servirà continuità e la volontà di rafforzare questo brand ancora in fase di creazione.