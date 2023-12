Al Tg1 riappare Francesco ‘Medioman’ Gaiardelli del Grande Fratello

Francesco Gaiardelli, concorrente nel 2001 del Grande Fratello, è stato intervistato al Tg1 in veste di presidente del Distretto Turistico dei Laghi. La Gialappa’s gli attribuì il soprannome ‘Medioman’

L’apparizione che non ti aspetti, nel contesto che non ti aspetti. Mercoledì, nel corso del Tg1 delle 13.30, si è riaffacciato in tv Francesco Gaiardelli, concorrente della seconda edizione del Grande Fratello.

Un intervento di pochi secondi – appena dieci – interamente dedicato all’afflusso dei turisti nelle zone dei laghi del nord Italia sotto le festività natalizie. Sì perché oggi Gaiardelli ricopre la carica di presidente del Distretto Turistico dei Laghi, l’agenzia turistica locale ufficialmente riconosciuta dalla Regione Piemonte per l’accoglienza, l’informazione e la promozione turistica del Lago Maggiore, del Lago d’Orta di Mergozzo e valli dell’Ossola.

“C’è stata una riscoperta straordinaria dei laghi, si lavora molto di più, le stagioni si sono allungate – ha affermato durante l’intervista, ripresa da un’edizione del TgR Piemonte – gli stranieri sono sempre la presenza più importante sui laghi”.

Come detto, Francesco fu uno dei protagonisti del Gf2, edizione poi vinta da Flavio Montrucchio. Rimasto nella casa per 92 giorni, l’allora 30enne Gaiardelli si classificò al quarto posto. All’epoca barman, divenne tuttavia uno dei beniamini della Gialappa’s Band, che coniò per lui il soprannome ‘Medioman’, dando addirittura vita ad una celebre parodia del supereroe interpretato da Fabio De Luigi.

Storico militante leghista, nel 2019 fu proprio il partito di Matteo Salvini ad affidargli in Piemonte le consulenze in ambito turistico. Appassionato di cultura celtica, nella casa indossò a più riprese il kilt e suonò la cornamusa. Nel 2004 raccontò la sua avventura nel reality nel libro “Dentro il Grande Fratello”.