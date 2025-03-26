Tg1, eletto il nuovo Comitato di Redazione. Usigrai perde la maggioranza

Al Tg1 della Rai si cambia. L’Usigrai per la prima volta perde la maggioranza nelle elezioni del Comitato di redazione del primo telegiornale nazionale, riuscendo ad eleggere appena un componente su tre, oltretutto con il minor numero di preferenze. Nel nuovo Comitato di redazione tutto al femminile, la più votata è l’indipendente Roberta Ferrari con 73 voti, seguita da Giancarla Rondidelli di Unirai Figec Cisal che con 64 preferenze, precede la candidata dell’Usigrai Caterina Proietti che ne ha riportate 62. Fuori, invece, l’altro candidato Usigrai, Vincenzo Guerrizio, che di preferenze ne ha raccolte 37.

Le dichiarazioni di Unirai

«Unirai cresce nella prima testata della Rai. Usigrai è minoranza nel nuovo Cdr ora. I colleghi riconoscono e apprezzano il progetto di Unirai Figec Cisal da sempre lontano dalla vecchie logiche della contrapposizione ideologica e della strumentalizzazione politica. Unirai vuole essere una voce libera dentro una Rai proiettata al futuro, fatto anche di pluralismo sindacale».

Le parole del segretario generale della Figec Cisal, Carlo Parisi

Arrivano poi le congratulazione a Giancarla Rondinelli neo eletta nel Cdr del Tg1 della Rai dal segretario generale della Figec- Cisal, Carlo Parisi, che dopo essersi complimentato anche con i colleghi di Unirai per il risultato raggiunto, sottolinea che «il valore delle persone, delle idee e dei progetti finisce per prevalere sempre».

Il segretario della Figec- Cisal poi augura buon lavoro alle neo elette Roberta Ferrari e Caterina Proietti aggiungendo che «quando si lavora per il bene comune non esistono bandiere, ma soprattutto non possono esistere pregiudiziali e discriminazioni di sorta. La Rai ha bisogno di validi colleghi disposti ad impegnarsi nella difesa e nella tutela dei diritti dei giornalisti e di tutti i lavoratori del Servizio Pubblico nell’esclusivo interesse dei cittadini».

Risultati dell’elezione del nuovo Cdr del Tg1 :

Aventi diritto al voto 142. Votanti 136. Schede nulle 1

Roberta Ferrari (indipendente) Voti 73 – Eletta

Giancarla Rondinelli (Unirai) Voti 64 – Eletta

Caterina Proietti (Usigrai) Voti 62 – Eletta

Vincenzo Guerrizio (Usigrai) Voti 37

Chiara Romanello Voti 1

Giampiero Scarpati Voti 1