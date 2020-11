Da lunedì 30 settembre al Tg1 arrivano alcune novità alla conduzione delle principali edizioni. Sembrerebbe infatti che Giuseppe Carboni, dopo quasi un’anno e mezzo, abbia deciso a chi affidare la poltrona lasciata vuota dall’addio di Alberto Matano – che lo stesso giornalista ha però più volte definito come temporaneo. Spinto probabilmente dalla consapevolezza che non sarà così facile riavere a breve nella propria squadra Matano – che al momento è impegnato con La Vita in Diretta, uno dei programmi più apprezzati a livello di ascolti in questi primi mesi di stagione televisiva all’interno del daytime di Rai 1 – il direttore del Tg1 ha deciso che a prendere il suo posto alla conduzione del notiziario delle 20:00 (l’edizione di punta del telegiornale) sarà Alessio Zucchini.

Zucchini è da anni alla conduzione del Tg1 in un’altra importante fascia oraria, quella delle 13:30, in cui fino ad ora alternava la conduzione con le colleghe Barbara Capponi, Valentina Bisti, ritornata nella redazione di Carboni dopo l’esperienza a UnoMattina dello scorso anno, Sonia Sarno e Maria Soave. Secondo quanto riporta AdgInforma.it, da cui proviene la notizia di Zucchini alla conduzione del Tg1 delle 20:00, anche Barbara Capponi cambierà fascia, passando al Tg1 delle 16:45, e lascerà spazio alle 13:30 a un altro volto conosciuto dai telespettatori del telegiornale, ovvero Roberto Chinzari, che da anni segue Palazzo Chigi, oltre che condurre l’edizione “60 secondi”.

Ci sarà quindi un nuovo ingresso anche nell’edizione notturna del Tg1, che vedrà l’arrivo di Isabella Romano, che si alternerà a Cecilia Primerano, Perla Di Poppa, Paola Cervelli e Barbara Carfagna. Per Zucchini arriva dunque un’importante promozione, ottenuta con anni d’impegno sul campo (seguì ad esempio come inviato l’attentato al Bataclan nel 2015) e ora anche con un’apprezzata attività come caposervizio della cronaca. Zucchini in passato (2014, 2015, 2016) ha anche avuto esperienze alla conduzione di UnoMattina Estate e vanta anche un piccolo ruolo nel film di Woody Allen “To Rome with Love”.