Un lapsus può cogliere di sorpresa tutti, ma si può tramutare in gaffe se si è alla conduzione del Tg La7 delle 13:30. Nell’aprire il telegiornale odierno Bianca Caterina Bizzarri, dopo la lettura dei titoli, si è rivolta ai telespettatori con un inaspettato: “Buongiorno e bentrovati a tutti voi dal telegiornale della destra“.

Una frase che è da subito suonata come lapsus dato che proseguendo la Bizzarri ha citato correttamente la destra nell’ambito della vittoria elettorale della scorsa domenica.

Della gaffe però si sono subito resi conti i telespettatori del tg di Mentana che hanno prontamente sottolineato sui social l’inciampo della giornalista, che così, con il rientro in studio dopo un servizio, si è scusata per l’errore precedente, specificando che ovviamente si trattava del telegiornale di La7: “Mi devo scusare per il lapsus iniziale: il telegiornale di La7”.

Un lapsus che potrebbe trasformarsi in uno spunto o in materiale da riutilizzare per trasmissioni come Striscia la notizia, che riparte proprio questa sera con la conduzione di Alessandro Siani e Luca Argentero, o come la stessa Propaganda Live, che nell’appuntamento di venerdì potrebbe giocare con questo inaspettato e involontario coming out realizzato ad opera della Bizzarri (si fa per ridere, di lapsus evidentemente si tratta).