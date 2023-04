In occasione degli 80 anni dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, Rai3 manderà in onda domenica 30 aprile alle ore 17.15 uno speciale dal titolo Testimoni di Pace. Si tratta di un evento la cui direzione artistica e conduzione è affidata a Metis Di Meo, con Andrea Conte regista.

Sul palco si alterneranno testimonianze, documenti inediti, protagonisti e artisti, in una narrazione ricca di storie, fra musica, poesia e parole. Un percorso nella memoria per promuovere una cultura di pace e di solidarietà attraverso le voci di chi ha vissuto le conseguenze della guerra.

Saranno presenti l’attore e doppiatore Francesco Pannofino, già testimonial della campagna dell’ANVCG sugli ordigni bellici inesplosi, gli attori Valerio Aprea con un monologo di Giacomo Ciarrapico, Asia Argento, Claudia Campagnola, l’autore e cantautore Piji, gli autori e attori Mara Moschini e Marco Cortesi con i testi di alcuni dei loro spettacoli volti a sensibilizzare i giovani sul tema dei conflitti armati. Ad impreziosire l’evento i contributi video di vari personaggi storicamente legati all’ANVCG, come lo scrittore Andrea Camilleri, l’attore e cantautore Simone Cristicchi, il gruppo musicale Modena City Ramblers.

L’evento, patrocinato dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero dell’Interno, in media partnership con la Rai Approfondimento. La produzione tv è a cura di ANVCG e Lilith Factory.

Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, i numeri in Italia

In Italia le vittime dei conflitti sono ancora decine di migliaia, fra mutilati, invalidi, ciechi, vedove e orfani. Il numero, tuttora così elevato, è determinato anche dal fatto che molte migliaia di vittime sono divenute tali, anche a distanza di tanti anni dalla fine della guerra, a causa dell’esplosione degli ordigni bellici di cui è stato disseminato il nostro Paese e che rappresentano tutt’oggi un rischio, seppure in via residuale.

Testimoni di pace metterà soprattutto al centro la voce di chi ha vissuto l’orrore della guerra: oltre agli interventi istituzionali, tra i quali quello del Presidente Nazionale Michele Vigne, dei Vicepresidenti Michele Corcio e Adriana Geretto, racconteranno la loro storia Ettore Fellegara, ferito durante il bombardamento di Piacenza, Gianna Vlacci, esule istriana che per la prima volta racconta la sua vicenda di sofferenza ed esilio, Liliana Del Monte, unica sopravvissuta all’eccidio di Bettola. Saranno presenti Natalina Ferri, in ricordo dei piccoli martiri di Gorla, Nicolas Marzolino e Lorenzo Bernard, giovanissime vittime civili di guerra che hanno perso la vista a causa di un ordigno bellico a Novalesa, nel torinese, nel 2013. E ancora verrà ricordata la figura di Franco Leoni Lautizi, scomparso nel 2021, che per anni ha incontrato gli studenti di tutta Italia per raccontare la sua esperienza di sopravvissuto alla Strage di Marzabotto. Immancabile il ricordo di Don Carlo Gnocchi, attraverso il racconto di due dei suoi “mutilatini”, Edoardo Feltrin e Mario D’Alessandro e di Monsignor Bazzarri.