Terremoto a Netflix: perchè i i creatori di Stranger Things hanno lasciato la piattaforma

Con la conclusione di Stranger Things ormai alle porte, i fratelli Matt e Ross Duffer sono pronti a intraprendere una nuova avventura nel mondo dell’intrattenimento. La fine della celebre serie di Netflix segna anche la fine della lunga collaborazione tra i due creatori e la piattaforma streaming. I Duffer, infatti, hanno firmato un accordo esclusivo quadriennale con Paramount, che li impegnerà nella produzione di film per il cinema, serie TV e contenuti per lo streaming.

L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso un comunicato, confermando quanto già emerso nelle settimane precedenti. Il contratto con Paramount, definito come “ambizioso” da entrambe le parti, entrerà in vigore nell’aprile 2026, quando scadrà l’accordo con Netflix. L’intesa prevede anche una collaborazione con Skydance, che recentemente ha concluso una fusione da 8 miliardi di dollari con Paramount, creando uno dei più potenti poli di produzione di Hollywood.

I fratelli Duffer lavoreranno sotto la loro etichetta, Upside Down Pictures, fondata insieme alla produttrice Hillary Leavitt, attuale presidente della società.

Il perché di un addio

La mossa dei Duffer verso Paramount ha anche un forte significato simbolico: rappresenta un ritorno alle radici. Infatti, alla guida del reparto streaming di Paramount c’è Cindy Holland, la stessa dirigente che, dieci anni fa, aveva creduto per prima in Stranger Things, dando il via libera alla sua produzione su Netflix. Inoltre, Matt Thunell, oggi presidente di Paramount Television, aveva lavorato con i Duffer ai tempi della piattaforma, consolidando così un legame di lunga data tra i protagonisti di questa nuova collaborazione.

Stranger Things è stata una delle serie più amate e seguite di sempre su Netflix, con una portata globale senza precedenti. Lanciata nell’estate del 2016, la serie ha conquistato il pubblico con le sue atmosfere anni ’80, un cast eccezionale e una trama avvincente, che ha visto la quarta stagione totalizzare oltre 140,7 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo.

La quinta e ultima stagione di Stranger Things, definita dai Duffer come “epica”, sarà distribuita in tre parti tra novembre 2025 e gennaio 2026. Il pubblico ritroverà nel cast volti storici come Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer e Maya Hawke.

La decisione di lasciare Netflix per abbracciare una nuova avventura con Paramount segna la fine di un’epoca, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo per i Duffer. Il duo si prepara ora ad esplorare nuove frontiere, con il supporto di uno dei colossi emergenti dell’intrattenimento globale, che permetterà loro di portare il loro stile unico e innovativo su più fronti. Con Paramount, i Duffer avranno la possibilità di continuare a innovare e a raccontare storie che hanno il potenziale per diventare il prossimo grande fenomeno culturale, dopo Stranger Things.