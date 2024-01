Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, sabato 6 gennaio 2024, alle 14.10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Terra Amara, anticipazioni puntata 6 gennaio

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

-La puntata finisce alle 16:30-

Abdulkadir (Erkan Bektaş) dispone l’uccisione di Azize (Serpil Tamur) temendo possa riconoscere Hakan presentatosi a Cukurova come Mehmet Kara e deciso a vendicare la morte del fratello Erkan. Hakan scopre che Azize è demente e rinuncia a eliminare la nonnina.

A Cukurova cresce la fama di Mehemet, proprietario del 25% delle quote dell’azienda Yaman che approfittando della misteriosa assenza di Demir (Murat Ünalmış) pensa al controllo dell’intera azienda e del cuore di Zuleyha. Fekeli (Kerem Alışık) sospetta di Hakan e gli chiede un incontro. Gaffur (Bülent Polat)) dopo una lite con Saniye si dimette e va a lavorare nell’agrumeto di Mehmet Kara alias Hakan ma spaventato dal lavoro pesante torna pentito dalla moglie.

Zuleyha organizza la cerimonia della circoncisione mentre crescono le voci che la vorrebbero oggetto di attenzioni inopportune da parte di Fikret (Furkan Palalı) trasferitosi temporaneamente a villa Yaman insieme a Fekeli Luftiye (Hülya Darcan) e Kerem Alì, vista l’inagibilità della loro casa. Hakan è stato invitato da Fekeli al Circolo per cenare con lui, Zuleyha, Betul (İlayda Çevik) e Fikret.

Le condizioni sono quelle ideali per perpetrare la sua vendetta contro Fekeli, colpevole di aver ucciso suo fratello Erkan. Il piano prevede che durante la cena, Abdulkadir e Bedir manomettano i freni dell’auto di Fekeli in modo da causarne un incidente e la morte. Durante la cena, però, si presenta Sermin (Sibel Taşçıoğlu), la quale inizia a raccontare dettagli personali della vita di Fekeli, tra cui l’incidente in cui è rimasto ucciso Erkan.

