Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, domenica 31 dicembre 2023, alle 15:00 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Terra Amara, anticipazioni puntata 31 dicembre

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

-La puntata finisce alle 16:30-

Zuleyha scopre da Sadi che l’uomo che ha comprato le sue quote dell’azienda è Mehmet Kara, che lei non conosce. In seguito, Lutfiye (Hülya Darcan) la convince a tornare ad occuparsi dell’azienda per cercare di distrarsi dalla scomparsa di Demir (Murat Ünalmış).

Saniye (Selin Yeninci) e Gaffur (Bülent Polat) portano Uzum (Neva Pekuz) al cimitero di Malatya, dov’è sepolto il vero padre della bambina. Hakan Gumusoglu (Ibrahim Çelikkol), sotto le mentite spoglie di Mehmet Kara, incontra Zuleyha nel suo ufficio.

Non è disposto a rivendere le azioni dell’azienda Yaman che ha comprato, perché il suo intento è quello di investire in Cukurova. Ritenendo che le piccole aziende di famiglia non siano destinate ad avere successo, ha in mente qualcosa di più grande.

Hakan, per cercare di conquistare la fiducia di Zuleyha, le concede la sua firma sociale. Fikret (Furkan Palalı), però, è diffidente e cerca di mettere in guardia Zuleyha. Nel frattempo, Sermin (Sibel Taşçıoğlu) causa nuovi problemi in casa Yaman.

Dopo un brutto litigio con Lutfiye, Betul (İlayda Çevik) rimprovera la madre perché il suo comportamento rischia di compromettere il suo piano di impadronirsi sia dell’eredità degli Yaman, sia dell’eredità di Fekeli (Kerem Alışık).

Terra Amara su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.