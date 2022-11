Anche oggi, sabato 26 novembre 2022, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Canale 5 Terra Amara: trama, cast, orario e come vedere la nuova serie turca di Canale 5 La serie racconta la storia di Züleyha (Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 21 AL 26 NOVEMBRE 2022 DI TERRA AMARA

Terra Amara, anticipazioni puntata del 26 novembre 2022

Yilmaz (Uğur Güneş) decide di voltare pagina e invita Mujgan (Melike İpek Yalova) a cena fuori. Al ristorante, arrivano anche Demir (Murat Ünalmış) e Zuleyha che, vedendo Yilmaz mano nella mano con la dottoressa, si sente male e chiede a Demir di riportarla a casa.

Durante la cena, Cengaver (Kadim Yaşar), ubriaco, diventa molesto con Yilmaz, il quale risponde prendendolo a pugni. Una volta rientrato a casa, Cengaver si lascia scappare con Nihal (Ebru Aytemur) che Yilmaz e Zuleyha avevano una relazione.

Mentre tornano alla villa, Demir e Zuleyha litigano: lui insinua che lei sia gelosa di Mujgan, mentre lei sostiene che lui non accetti il successo di Yilmaz. Intanto, Sabahattin decide di ritirare la richiesta di divorzio, cedendo ai ricatti di Demir, che aveva interrotto i pagamenti delle rate universitarie di Betul.

Gaffur (Bülent Polat), recatosi a Maras, va alla ricerca di Ali Riza Citci come ordinatogli da Hunkar (Vahide Perçin). Gaffur riesce a trovare l’uomo, ma sorprende Sait (Alp Özgür Yaşin) uscire dal negozio di proprietà di Citci.

Tornato alla tenuta, Gaffur viene fermato da Demir che si fa raccontare tutto e gli ordina di non dire nulla ad Hunkar. L’intera città sa della zuffa tra Yilmaz e Cengaver. Yilmaz porta Mujgan a pranzo al circolo per farsi perdonare e Zuleyha, che si trova lì con Nihal, è messa di fronte all’evidenza che i due hanno una relazione.

Gulten (Selin Genç), venuta a sapere di Yilmaz e Mujgan, va a trovarlo di nascosto, ma rimane delusa quando Yilmaz le dice che la considera come una sorella. Sermin (Sibel Taşçıoğlu), imbarazzata dalle voci che girano riguardo al suo matrimonio, chiede a Sabahattin di tornare a casa, senza risultato.

Come vedere Terra Amara su Mediaset Infinity

Non siete riusciti a vedere la puntata di oggi di Terra Amara e volete recuperarla per restare al passo con la messa in onda delle puntate in tv? Nessun problema: in vostro aiuto c’è Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset.

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.