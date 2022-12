Anche oggi, saabto 24 dicembre 2022, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Canale 5 Terra Amara: trama, cast, orario e come vedere la nuova serie turca di Canale 5 La serie racconta la storia di Züleyha (Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 19 AL 24 DICEMBRE 2022 DI TERRA AMARA

Terra Amara, anticipazioni puntata del 24 dicembre 2022

ATTENZIONE: la puntata si conclude alle 16:30.

Behzat (Engin Yüksel) disconosce sua figlia Mujgan (Melike İpek Yalova) quando lei afferma di voler sposare Yilmaz (Uğur Güneş). Fekeli (Kerem Alışık) cerca di far ragionare Behzat, ma senza successo. Zuleyha conferma di essere ancora innamorata di Yilmaz e dice al marito che il figlio non è suo.

Demir (Murat Ünalmış) minaccia di uccidere lei, il bambino e Yilmaz, se dovesse scoprire che la moglie sta dicendo la verità. Yilmaz chiede a Gulten (Selin Genç) se è stata lei a scrivere la lettera a Behzat. Gulten nega, ma Yilmaz non le crede.

Interviene Sermin (Sibel Taşçıoğlu), che sembra credere alla ragazza. Naime (Şebnem Dilligil) arriva in città, sviene e viene portata in pronto soccorso, dove finisce per parlare di Yilmaz e Zuleyha a Mujgan. Yilmaz lo scopre e cerca di spiegarsi con la fidanzata, ma lei è disperata e non vuole sentire ragioni: il loro rapporto sembra finito.

Alla posa della prima pietra della grande azienda agricola casearia di Demir e Cengaver (Kadim Yaşar), viene invitato anche il Ministro. Durante la cerimonia Demir sente parlare due uomini del fatto che Zuleyha era la fidanzata di Yilmaz. Pensando che l’unico che avesse potuto rivelare il segreto fosse Cengaver, si avvicina a lui e lo prende a pugni. L’amicizia e la società tra i due sono finite.

In un faccia a faccia con Cengaver, Demir pensa che possa essere stata Nihal a rivelare il segreto, ma la donna giura di non aver raccontato niente a nessuno. Dopo che Yilmaz racconta a Sabahattin (Turgay Aydın) della lettera ricevuta dal padre di Mujgan, in cui viene rivelato il suo passato, Sabahattin va da Sermin (Sibel Taşçıoğlu) e Gulten per chiedere se avessero scritto loro quella lettera.

Come vedere Terra Amara su Mediaset Infinity

Non siete riusciti a vedere la puntata di oggi di Terra Amara e volete recuperarla per restare al passo con la messa in onda delle puntate in tv? Nessun problema: in vostro aiuto c’è Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset.

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.