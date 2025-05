Teresanna Pugliese, da Uomini e Donne all’Isola dei Famosi: chi corteggiava

Attesissima dai fan che la seguono dai tempi di Uomini e Donne, Teresanna Pugliese è sbarcata a L’isola dei famosi e non ha perso tempo a mostrarsi con la schiettezza e la determinazione che la contraddistingue. L’ influencer napoletana è tra le troniste e corteggiatrici che hanno fatto la storia del celebre dating show.

Quando il trono classico faceva davvero battere forte il cuore, con esterne romanticissime e scelte in prima serata (come quella di Gianmarco Steri che chiuderà questa stagione e andrà in onda venerdì sera), i volti che hanno animato quelle dinamiche sono rimasti nel cuore del pubblico.

Teresanna Pugliese, oggi imprenditrice, influencer e organizzatrice di eventi, con oltre un milione di follower su Instagram, è molto legata a Uomini e Donne, programma in cui ha debuttato nel 2009. Tra passioni per la moda e il teatro, ha costruito negli anni un’identità ben precisa: una donna forte e viscerale, legatissima alla sua terra e alla sua famiglia, che considera il perno della propria esistenza.

Gli esordi come corteggiatrice

Il ritorno dell’ ex volto di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip ( vi partecipò nel 2020) in TV ha tutta l’aria di essere una sfida, prima di tutto con se stessa. Classe 1987, nata a Napoli il 25 luglio, Teresanna, a poche settimane dal suo sbarco in Honduras, è già acclamata sui social come icona televisiva di un’epoca d’oro, anche da parte di chi non dimentica le polemiche che l’hanno accompagnata nel tempo.

Nonostante sia passata molta acqua sotto i ponti e le cose oggi siano molto diverse rispetto a 16 anni fa, Teresanna è ricordata soprattutto per il suo amore tormentato con Francesco Monte, nato proprio sotto gli occhi degli spettatori e segnato da un ripensamento epocale da parte dell’ex corteggiatrice. Tutto ha inizio nel gennaio 2009, quando Teresanna scende le scale della corte di Maria De Filippi come corteggiatrice dell’allora tronista Samuele Nardi. Un’edizione ricca di colpi di scena, di cui l’attuale naufraga fu protagonista, rifilando un bel “no” nel momento della scelta. La sua risolutezza piace e, l’anno seguente, torna in trasmissione come tronista.

Tra i pretendenti, un giovane tarantino dagli occhi profondi e lo sguardo dolce: Francesco Monte. Tra i due l’intesa è immediata, ma anche in questo caso Teresanna non appare scontata e, nonostante la crescente complicità, la sua scelta cade su un altro corteggiatore, Antonio Passarelli.

“Io la sua scelta non la capisco, perché sono stati due percorsi completamente opposti. L’avvicinamento l’ha cercato lei volutamente all’ultimo, per il problema della distanza tra di noi”, commenta un deluso Francesco, che fino a quel momento aveva dimostrato un reale interesse per la bella napoletana. Poco male: Maria De Filippi gli offre la rivincita, chiamandolo sul trono l’anno successivo, mentre la storia di Teresanna con Antonio si rivela presto un fuoco di paglia. Così, pochi mesi dopo, Teresanna torna sui suoi passi: a febbraio 2012 ricompare in studio per corteggiare proprio Francesco. E qui la faccenda si fa interessante.

Francesco Monte, che intanto aveva ritrovato il suo equilibrio con le nuove corteggiatrici e portava avanti il trono con disinvoltura e consapevolezza, viene stravolto da questo ritorno inaspettato, che accoglie con grande emozione e una felicità tutt’altro che velata. La seconda parte del loro percorso televisivo è ancora più intensa: litigi, chiarimenti, esterne infuocate e lacrime. A maggio 2012 arriva la scelta: Monte sceglie Teresanna. Petali rossi e applausi del pubblico per una delle coppie più amate della trasmissione. I due vivono la loro prima estate insieme tra serate nei locali e ospitate TV, sempre sotto i riflettori, seguitissimi dai fan.

Una relazione che non decolla

Ma l’amore tra Teresanna e Francesco non è mai stato semplice. Nei mesi successivi emergono gelosie, incomprensioni e tensioni. Nonostante le difficoltà, la coppia va avanti, al punto da scambiarsi anelli di fidanzamento a Natale. Sembrano inseparabili, ma a febbraio 2013 arriva il primo addio. Lei conferma sui social: “Ci ho creduto tanto, ma non possiamo più continuare”.

Il colpo di scena arriva in primavera: dopo qualche mese di lontananza, tornano insieme. A detta di Teresanna, quel tempo separati ha rafforzato il loro legame. Ma è solo un’illusione. A giugno 2013, durante un evento, la napoletana annuncia pubblicamente la rottura definitiva. È la fine di una delle storie d’amore più seguite della TV.

Oggi le loro strade sono completamente separate. Teresanna è felicemente sposata con l’imprenditore Giovanni Gentile e ha due figli. Monte, invece, dopo una lunga storia d’amore con Cecilia Rodriguez — che lo ha lasciato durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello, dove ha conosciuto l’attuale marito Ignazio Moser — è oggi legato alla modella Isabella De Candia. “Lui vola a Formentera e sui giornali lo ritrovo con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. Ho sofferto, lo ammetto. A volte le donne lasciano per essere riconquistate. Non è andata come immaginavo. Questa cosa mi ha segnato, affondato”, confessava all’epoca Teresanna a Il Giornale. tutto passa, ma il ricordo di questo amore televisivo resta vivo nella memoria dei fan.