Affari Tuoi, la dolcissima dedica a sorpresa di Stefano De Martino: ecco per chi era

Il palcoscenico di Affari Tuoi continua a regalare montagne russe emotive al pubblico di Rai 1. In una delle ultime puntate andate in onda, la partita ha visto come protagonista Gabriella, concorrente arrivata da Messina insieme alla sorella Rosy.

Una serata iniziata sotto i migliori auspici, tra le risate per le bizzarre trovate comiche di Herbert Ballerina e una striscia iniziale di chiamate decisamente fortunate, che ha poi preso una piega del tutto inaspettata, trasformandosi in una delle disfatte più amare di questa edizione.

La concorrente siciliana, mamma di due bambine, ha dimostrato fin da subito una grande determinazione, arrivando a respingere con fermezza un’importante offerta del Dottore pari a 37mila euro.

Con il passare dei minuti, il tabellone ha preso una forma incredibilmente tesa: da un lato tre opzioni di scarso valore (i pacchi blu) e dall’altro l’ambitissimo premio massimo da 300mila euro.

È stato a quel punto che l’atmosfera in studio si è fatta intima e commovente. Gabriella e Rosy hanno ricordato in lacrime la figura del compianto papà Giovanni, spiegando che l’unico motivo per cui avrebbero accettato di privarsi del loro pacco iniziale, il numero 16, sarebbe stato per accogliere il numero 3, la cifra del cuore del genitore scomparso.

La sorte, tuttavia, ha giocato un brutto scherzo: pochissimi istanti dopo si è scoperto che i 300mila euro si trovavano proprio dentro il pacco numero 3, lasciando le due sorelle nello sconforto. Lo stesso conduttore ha sottolineato l’ironia amara della situazione, ricordando come Gabriella avesse ostinatamente rifiutato ogni proposta di scambio fino a quel momento.

Senza più grandi cifre blu nel tabellone principale, la corsa si è spostata verso il meccanismo della Regione Fortunata. Gabriella ha tentato il tutto per tutto puntando prima sulla Puglia e successivamente sulla Valle D’Aosta.

La dea bendata ha però voltato definitivamente le spalle alla concorrente messinese: la risposta corretta era infatti la Toscana. Un epilogo decisamente malinconico per una partita giocata con coraggio e lucidità, ma finita senza montepremi.

Il dolce fuori programma: la dedica di Stefano De Martino alla sorella Adelaide

Nonostante il finale amaro della competizione, la puntata ha vissuto anche un momento di grande leggerezza e affetto familiare grazie a un’improvvisata del padrone di casa. Prendendo spunto dal racconto di Gabriella, che aveva menzionato il compleanno delle sue bambine, il presentatore ha colto l’occasione per rivolgere in diretta un caloroso augurio di buon compleanno a sua sorella minore, Adelaide.

Questo siparietto ha riacceso i riflettori sul profondo legame che unisce il conduttore campano alla sua famiglia d’origine e, in particolare, alla sorella classe 1994.

Adelaide non è solo una figura centrale nella vita privata del presentatore, che ha reso zio del piccolo Mattia, nato dalla relazione con Diego Di Domenico, ma è anche una preziosa collaboratrice professionale, dato che da tempo lavora dietro le quinte dei suoi show in qualità di assistente.

Un rapporto speciale e simbiotico che affonda le radici nell’infanzia: fu proprio accompagnando lei alle lezioni di ballo da bambino che l’ex ballerino scoprì quella passione per la danza che avrebbe poi segnato l’inizio della sua fortunata carriera nel mondo dello spettacolo.