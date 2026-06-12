Maria De Filippi beccata in vacanza con il figlio Gabriele: la fuga segreta in un posto inaspettato

Per anni l’estate di Maria De Filippi ha avuto un solo ed esclusivo nome impresso sulla mappa: Ansedonia. La storica villa in Toscana è sempre stata il quartier generale della conduttrice di Canale 5, un rifugio sicuro dove staccare la spina dalle fatiche televisive, accogliere gli amici più cari e i collaboratori della Fascino, e gettare le basi per i palinsesti autunnali.

Questa volta, però, la “Queen” della televisione italiana ha deciso di sparigliare le carte e di concedersi una fuga totalmente inedita, lontano dai vecchi schemi e, soprattutto, dalle solite abitudini.

La meta scelta per questa estate è Ibiza, la perla delle Baleari. Una destinazione insolita per il suo stile tradizionalmente riservato, ma dettata da una precisa volontà del cuore: concedersi un viaggio intimo e protetto, in cui l’unica presenza desiderata è stata quella del figlio Gabriele.

A documentare questa pausa dai riflettori è stato il settimanale Chi, che ha immortalato madre e figlio in un ritratto di rara complicità, fatto di relax, sguardi d’intesa e lunghi silenzi rigeneranti sulle spiagge dell’isola spagnola.

La nuova complicità tra Maria e Gabriele

Questo viaggio rappresenta molto più di una semplice vacanza esotica. Si tratta di una vera e proprio evoluzione del loro rapporto, un legame che si è cementato ulteriormente dopo la dolorosa scomparsa di Maurizio Costanzo.

Davanti a quel lutto immenso, madre e figlio si sono stretti l’una all’altro, facendosi scudo a vicenda. In questo scenario, Gabriele non è più soltanto il ragazzo da proteggere, ma è diventato un uomo maturo, una colonna portante capace di offrire alla madre una nuova “zona protetta“. Come confessato dalla stessa De Filippi in passato, se oggi è tornata a sorridere il merito è principalmente suo.

La storia di Gabriele all’interno della famiglia Costanzo-De Filippi ha radici lontane. Adottato nel 2002 all’età di dieci anni, il suo ingresso è stato il frutto di un cammino d’amore consapevole e reciproco. La conduttrice ha sempre ricordato con emozione quel periodo di conoscenza, sottolineando come la magia di quel legame sia nata dal fatto che anche il bambino l’avesse scelta.

Oggi quel bambino è un professionista stimato che lavora stabilmente dietro le quinte dell’impero televisivo della madre. Dopo aver mosso i primi passi nella redazione del Maurizio Costanzo Show, Gabriele è attualmente impegnato nel team creativo di capisaldi della televisione italiana come C’è posta per te e Temptation Island.

Per Maria De Filippi, vederlo così integrato e maturo rappresenta la soddisfazione più grande, unita a quel pizzico di inevitabile malinconia che ogni madre prova nel vedere il proprio figlio spiccare il volo da uomo adulto. La trasferta a Ibiza è la celebrazione di questo nuovo, splendido capitolo della loro vita insieme.