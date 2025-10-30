“Tensioni e gelosie dietro le quinte di Ballando”. Arriva il messaggio della Fialdini a Bianca Guaccero

Francesca Fialdini sta dando il meglio di sé a Ballando con le Stelle. Grazia, eleganza e bellezza: sono questi gli elementi che la contraddistinguono: sia in uno studio televisivo che sulla pista da ballo. In questa edizione si sta esibendo con Giovanni Pernice, colui che lo scorso anno ha conquistato il cuore di Bianca Guaccero, vincitrice del talent di Rai 1. Nonostante lei sia sempre stata molto riservata, anche in questa occasione non sono mancati i chiacchiericci sul suo conto, che riguardano stavolta proprio la Guaccero.

Cosa è successo tra Fialdini e Guaccero

La conduttrice di Da noi… a ruota libera si è lanciata in questa nuova avventura televisiva e lo ha fatto mostrando un talento incredibile anche nel ballo. Sia i giurati che il pubblico sono d’accordo sul fatto che le sue esibizioni sono state davvero ottime e, durante la scorsa puntata di Ballando con le Stelle, lei si è anche raccontata senza filtri svelando un lato inedito di sé. Insomma, è stato dato ampio spazio alla “vera” Francesca con un risultato eccellente sia nei giudizi tecnici che in quelli del pubblico a casa. Lei e Giovanni Pernice stanno quindi conquistando tutti e, a tal proposito, il volto Rai rassicura Bianca Guaccero. Quest’ultima è infatti la compagna del maestro di Ballando ed è stata al centro dei pettegolezzi sui giornali, che hanno parlato di gelosie e tensioni nel dietro le quinte.

“Bianca Guaccero è una delle colleghe a cui voglio più bene” – ha detto lei in un’intervista rilasciata per Il Corriere della Sera – “può stare più che serena. E poi Giovanni Pernice è più piccolo di mio fratello“. Un’aria assolutamente distesa, nel bakstage del talent, e che non desta alcuna preoccupazione.

Il mito televisivo di Francesca Fialdini

Durante la stessa intervista per Il Corriere, la concorrente di Ballando ha inoltre raccontato l’emozione che sta provando nell’affrontare questa sfida televisiva capitanata da Milly Carlucci, svelando così il suo mito televisivo: Lilli Gruber. “Ha rivoluzionato la figura della giornalista” – ha dichiarato Fialdini – “dal modo di dare le notizie a quello di vestirsi. Ci ha insegnato che è possibile essere donne a modo nostro, senza restare relegate in un ruolo. È lei la mia Carrà”. La conduttrice di Rai 1 è insomma tra le favorite della ventesima edizione del programma e continua così la sua corsa alla vittoria, anche se gli ostacoli di certo non mancano. Puntata dopo puntata, si attende il momento della finale, in cui verranno decretati i vincitori.