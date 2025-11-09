Tensioni a Ballando con le Stelle: “Si è rivolta a un avvocato”, la richiesta della concorrente

Come ormai siamo abituati da tempo, anche in questa ventesima edizione di Ballando con le Stelle non mancano polemiche, retroscena inattesi, litigi e chi ne ha più ne metta. Una delle ultime indiscrezioni sul programma di Milly Carlucci è iniziata a circolare alla vigilia della puntata di sabato 8 novembre e parla di una concorrente che non sarebbe affatto felice e che si sarebbe rivolta a un avvocato.

Una voce che probabilmente nessuno si sarebbe immaginato, sebbene stiamo assistendo – fin dalla prima puntata – a molti battibecchi tra concorrenti e giuria, è ormai noto come tutto ciò faccia parte del gioco. Proprio per questo appare inimmaginabile che una concorrente possa aver scelto di rivolgersi a un legale.

Ballando con le Stelle, l’indiscrezione sull’avvocato: cosa sta succedendo

A lanciare quest’indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia nella sua rubrica Chicchi di Gossip, spiegando come ci sarebbe in quest’edizione una concorrente che starebbe “contando i minuti” a causa di un generale malcontento che riguarderebbe la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Fino a questo momento avevamo assistito alle tensioni tra concorrenti e giurati in diretta e a qualche “uscita” di Marcella Bella dietro le quinte, ma a nulla che facesse pensare all’esigenza di contattare un legale.

Secondo Parpiglia, invece, Nancy Brilli non sarebbe molto contenta dello spazio che le viene dato in puntata e che addirittura avrebbe chiesto a persone del suo entourage di verificare i minuti che vengono dati a Barbara D’Urso, per procedere poi a un confronto e verificare se ci sarebbe una discrepanza. “(…) Pare che Nancy si sia rivolta a un legale per far sì che le sue esibizioni all’interno del programma siano garantite in modo onesto, corretto, pulito e soprattutto, con il minutaggio giusto“, queste il racconto del giornalista di cronaca rosa.

Dunque, se fosse vero quanto afferma, vorrebbe dire che la Brilli starebbe cercando di garantire che le sue esibizioni siano gestite allo stesso modo delle altre, nello specifico a quelle di Barbara D’Urso, probabilmente perché crede che alla conduttrice napoletana le venga dato più tempo. Il condizionale è chiaramente d’obbligo, poiché al momento non vi è alcuna certezza riguardo al retroscena raccontato da Parpiglia, ma il malcontento di Nancy Brilli nei confronti della giuria sarebbe stato lampante, quando l’attrice ha chiesto nel corso dell’ultima puntata il parere del “popolo”, per provare a controbattere quanto detto dai giudici.

La concorrente, che non è una donna che le manda a dire, ha anche fatto capire nel programma parallelo Ballando Segreto, che se le cose non dovessero andare come lei ritiene che vadano, non avrebbe problemi a fare una “piazzata”. La tensione, dunque, potrebbe essere reale e sul punto di esplodere, ora bisognerà capire se quanto detto da Parpiglia sia certo e se, quindi, l’attrice procederà a una “verifica interna”.