Tennis, WTA 1000 Doha 2026, quarti di finale: Cocciaretto sfida Ostapenko, programma e diretta tv

Tennis, Cocciaretto affronta Ostapenko per la prima semifinale in un 1000. In campo anche Swiatek-Sakkari, Mboko-Rybakina e Muchova-Kalinskaya. Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, streaming su NOW.

Il WTA 1000 di Doha entra nella fase calda con i quarti di finale in programma oggi, giovedì 12 febbraio. Una giornata che promette grande spettacolo sul cemento del Qatar TotalEnergies Open e che vede protagonista anche il tennis italiano grazie allo splendido cammino di Elisabetta Cocciaretto.

Tennis, Doha: Cocciaretto-Ostapenko: la sfida azzurra (ore 13.00, Sky Sport Uno)

Il match più atteso per il pubblico italiano è quello che apre il programma sul campo Centrale alle 13.00. Elisabetta Cocciaretto, 25 anni, numero 57 del ranking WTA, affronta la lettone Jelena Ostapenko, numero 24 del mondo, per un posto in semifinale. Sarebbe la prima volta in carriera per la marchigiana in un WTA 1000.

Il percorso di Cocciaretto a Doha è da favola: entrata nel tabellone principale come lucky loser dopo aver perso l’ultimo turno di qualificazioni, ha inanellato vittorie su Jacquemot (7-6 6-2), la numero 5 del mondo Gauff (6-4 6-2 in una prestazione maiuscola), e Ann Li in un match maratona da quasi tre ore (7-6 5-7 6-4). Il bilancio stagionale dell’azzurra è impressionante: 12 vittorie su 15 partite, con il titolo a Hobart come ciliegina sulla torta.

L’unico precedente tra le due risale al torneo di Birmingham 2024 sull’erba, vinto da Cocciaretto per 6-3 6-3. Non si sono mai affrontate sul cemento. La lettone, finalista del torneo lo scorso anno, è arrivata ai quarti superando Zakharova (in tre set), Alexandrova (6-4 6-2) e Osorio (6-3 6-1), mostrando la sua tipica potenza nei colpi. L’imprevedibilità di Ostapenko è nota: può essere devastante come può offrire finestre a un’avversaria solida come Cocciaretto. Partita apertissima.

Swiatek-Sakkari: la numero 1 contro la greca (ore 14.30)

La testa di serie numero 1 del torneo, Iga Swiatek, sfida Maria Sakkari in uno dei quarti più interessanti. La polacca, tre volte vincitrice del torneo di Doha, ha dovuto rimontare Kasatkina agli ottavi cedendo il primo set prima di imporsi 5-7 6-1 6-1, alzando nettamente il livello dal secondo parziale in poi. Sakkari ha raggiunto i quarti con una prestazione convincente contro Gracheva (7-6 6-0) dopo avere eliminato in due set anche Jasmine Paolini che a Doha era partita dal secondo turno usufruendo di un Bye. L’ex numero 3 del mondo, grande conoscitrice di queste superfici veloci, può creare problemi a Swiatek con la sua aggressività. Diretta su Sky Sport Tennis.

Mboko-Rybakina: la rivelazione contro la campionessa Slam (ore 16.00)

La 18enne canadese Victoria Mboko, autentica rivelazione del torneo, affronta la campionessa dell’Australian Open 2026 Elena Rybakina. Mboko ha eliminato Mirra Andreeva agli ottavi salvando un match point, dimostrando una personalità straordinaria per la sua età. Rybakina, in striscia di 9 vittorie consecutive e con un record di 11-1 nel 2026, resta la grande favorita. La kazaka ha superato in tre set la rientrante Zheng agli ottavi (7-5 al terzo) e punta dritta alla semifinale. Diretta su Sky Sport Tennis.

Muchova-Kalinskaya: talento contro potenza (ore 17.30)

Chiude il programma dei quarti il duello tra la ceca Karolina Muchova e la russa Anna Kalinskaya. Muchova ha beneficiato del ritiro della connazionale Pliskova agli ottavi, risparmiando energie preziose. Kalinskaya ha eliminato la veterana Svitolina. Partita di difficile pronostico tra due giocatrici dal talento cristallino. Diretta su Sky Sport Tennis.

Il programma completo e le dirette tv di oggi

Ore 13.00 – Ostapenko (Lat) vs Cocciaretto (Ita) – Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Ore 14.30 – Swiatek (Pol) vs Sakkari (Gre) – Sky Sport Tennis (203)

Ore 16.00 – Mboko (Can) vs Rybakina (Kaz) – Sky Sport Tennis (203)

Ore 17.30 – Muchova (Cze) vs Kalinskaya (Rus) – Sky Sport Tennis (203)

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) per il match di Cocciaretto; Sky Sport Tennis (canale 203) per tutti i quarti. Match aggiuntivi disponibili su Sky Sport Plus (tasto verde del telecomando Sky Q) e su Extra Match per i clienti NOW.

Diretta streaming: NOW per gli abbonati.