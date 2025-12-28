Tennis, la World Tennis Continental Cup entra nel vivo, gioca Cobolli | Dove vedere le partite in TV

La World Tennis Continental Cup entra nel vivo con l’ultimo atto dell’esibizione che chiude l’anno sul veloce indoor di Shenzhen, Cina. Un torneo nato sul modello della Laver Cup ma con una propria identità, una sfida tra Team Europe e Team World che fin qui ha regalato equilibrio, rimonte, sorprese e qualche risultato inatteso.

World Tennis Continental Cup, Europa contro Resto del Mondo

L’attenzione degli appassionati italiani è tutta per Flavio Cobolli, che dopo l’esordio agrodolce tra la sconfitta in singolare contro Zhang e la vittoria nel doppio misto con Bencic, torna oggi in campo per due sfide di peso specifico decisamente maggiore. Alle 12.00 italiane il romano, numero #22 del mondo e fresco della splendida affermazione di Coppa Davis, affronta Andrey Rublev. Una bellissima partita, rivincita della finale ATP di Amburgo che a luglio aveva incoronato l’azzurro con il titolo individuale più prestigioso della sua carriera. Una partita che vale per il morale, per la preparazione verso la United Cup e per dare un segnale importante in vista dell’Australian Open.

Giornata decisiva

Prima di Cobolli-Rublev, Vacherot ha battuto 2-0 Zhang (6-3, 7-6) mentre a seguire c’è stata l’atteissima sfida al femminile tra Belinda Bencic ed Elena Rybakina, con la tennista kazaka vittoriosa in due set, 6-3 6-4 e chiudere la giornata il doppio misto Vacherot/Swiatek contro Rublev/Rybakina.

Il format è sulla sfida rapida: in caso di parità dopo due set, il punto viene assegnato al super tie-break.

Dove vedere la World Tennis Continental Cup in TV

Tutti i match della World Tennis Continental Cup sono trasmessi in diretta e in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, 212 di Sky) e in streaming su SuperTenniX per gli utenti registrati.