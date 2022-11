Sky Sport ha presentato ufficialmente oggi, venerdì 11 novembre, i palinsesti riguardanti i grandi eventi di questo finale di stagione di tennis, dalle Nitto ATP Finals 2022, l’evento finale dell’ATP Tour che si terrà al Pala Alpitour di Torino al quale partecipano i primi 8 giocatori della classifica ATP di singolare (e le prime 8 coppie di doppio), e la fase finale della Coppa Davis, la Davis Cup by Rakuten Finals, alla quale prende parte anche l’Italia, in programma a Malaga, in Spagna.

La 53esima edizione delle Nitto ATP Finals (al quale prenderanno parte Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Daniil Medvedev, Felix Auger-Aliassime, Andrey Rublev, Novak Djokovic e Taylor Fritz) si terrà dal 13 al 20 novembre mentre la fase finale della Coppa Davis si svolgerà dal 22 al 27 novembre.

Sky Sport trasmetterà tutti i match su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e anche in streaming su NOW (in fondo, la programmazione completa).

Per quanto riguarda i talent, confermata la coppia iconica dei telecronisti di tennis di Sky, formata da Elena Pero e Paolo Bertolucci, che guideranno il racconto insieme a Luca Boschetto e alle voci tecniche di Paolo Lorenzi, Raffaella Reggi e Laura Golarsa. Gli studi di approfondimento, invece, saranno condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante. L’inviato speciale sarà Stefano Meloccaro, protagonista con Paolo Lorenzi anche della rubrica The Insider. Nella squadra di Sky, troveremo anche Filippo Volandri e Ivan Ljubicic. Infine, ogni giorno, andrà in onda Il tennis è servito, condotto da Dalila Setti.

Nella Davis Cup by Rakuten Finals, invece, l’Italia di Volandri affronterà gli Stati Uniti ai quarti di finale. La sfida è in programma giovedì 24 novembre, in diretta dalle ore 10.

Durante la conferenza di oggi, sono state presentate anche le nuove produzioni originali di Sky Sport: L’uomo della domenica – Roger Federer. Ho visto un re (da stasera, venerdì 11 novembre), un ritratto di Federer ad opera di Giorgio Porrà, Jannik, oltre il tennis – Sinner si racconta (da venerdì 18 novembre), intervista esclusiva a Sinner realizzata dal direttore di Sky Sport Federico Ferri, e Panatta & Bertolucci, il doppio live (da venerdì 25 novembre), documento tratto dallo show dal vivo all’Adriano Panatta Racquet Club della coppia della Davis del 1976.

Come vedere le ATP Finals 2022 in tv su Sky Sport

Domenica 13 novembre

ore 11 – Studio ATP Finals

ore 11:30 – Doppio: Round Robin (sessione diurna)

ore 13 – Il Tennis è servito (Sky Sport 24 e NOW)

ore 13:45 – Studio ATP Finals

ore 14 – Singolo: Round Robin (sessione diurna)

a fine match – Studio ATP Finals

ore 18 – Studio ATP Finals

ore 18:30 – Doppio: Round Robin (sessione serale)

ore 20:30 – Studio ATP Finals

ore 21 – Singolo: Round Robin (sessione serale)

a fine match – Studio ATP Finals

ore 23:30 – ATP Finals The Insider

Lunedì 14 novembre

ore 11 – Studio ATP Finals

ore 11:30 – Doppio: Round Robin (sessione diurna)

ore 13 – Il Tennis è servito (Sky Sport 24 e NOW)

ore 13:45 – Studio ATP Finals

ore 14 – Singolo: Round Robin (sessione diurna)

a fine match – Studio ATP Finals

ore 18 – Studio ATP Finals

ore 18:30 – Doppio: Round Robin (sessione serale)

ore 20:30 – Studio ATP Finals

ore 21 – Singolo: Round Robin (sessione serale)

a fine match – Studio ATP Finals

ore 23:30 – ATP Finals The Insider

Martedì 15 novembre

ore 11 – Studio ATP Finals

ore 11:30 – Doppio: Round Robin (sessione diurna)

ore 13 – Il Tennis è servito (Sky Sport 24 e NOW)

ore 13:45 – Studio ATP Finals

ore 14 – Singolo: Round Robin (sessione diurna)

a fine match – Studio ATP Finals

ore 18 – Studio ATP Finals

ore 18:30 – Doppio: Round Robin (sessione serale)

ore 20:30 – Studio ATP Finals

ore 21 – Singolo: Round Robin (sessione serale)

a fine match – Studio ATP Finals

ore 23:30 – ATP Finals The Insider

Mercoledì 16 novembre

ore 11 – Studio ATP Finals

ore 11:30 – Doppio: Round Robin (sessione diurna)

ore 13 – Il Tennis è servito (Sky Sport 24 e NOW)

ore 13:45 – Studio ATP Finals

ore 14 – Singolo: Round Robin (sessione diurna)

a fine match – Studio ATP Finals

ore 18 – Studio ATP Finals

ore 18:30 – Doppio: Round Robin (sessione serale)

ore 20:30 – Studio ATP Finals

ore 21 – Singolo: Round Robin (sessione serale)

a fine match – Studio ATP Finals

ore 23:30 – ATP Finals The Insider

Giovedì 17 novembre

ore 11 – Studio ATP Finals

ore 11:30 – Doppio: Round Robin (sessione diurna)

ore 13 – Il Tennis è servito (Sky Sport 24 e NOW)

ore 13:45 – Studio ATP Finals

ore 14 – Singolo: Round Robin (sessione diurna)

a fine match – Studio ATP Finals

ore 18 – Studio ATP Finals

ore 18:30 – Doppio: Round Robin (sessione serale)

ore 20:30 – Studio ATP Finals

ore 21 – Singolo: Round Robin (sessione serale)

a fine match – Studio ATP Finals

ore 23:30 – ATP Finals The Insider

Venerdì 18 novembre

ore 11 – Studio ATP Finals

ore 11:30 – Doppio: Round Robin (sessione diurna)

ore 13 – Il Tennis è servito (Sky Sport 24 e NOW)

ore 13:45 – Studio ATP Finals

ore 14 – Singolo: Round Robin (sessione diurna)

a fine match – Studio ATP Finals

ore 18 – Studio ATP Finals

ore 18:30 – Doppio: Round Robin (sessione serale)

ore 20:30 – Studio ATP Finals

ore 21 – Singolo: Round Robin (sessione serale)

a fine match – Studio ATP Finals

ore 23:30 – ATP Finals The Insider

Sabato 19 novembre

ore 11 – Studio ATP Finals

ore 11:30 – Doppio: Semifinale 1

ore 13 – Il Tennis è servito (Sky Sport 24 e NOW)

ore 13:45 – Studio ATP Finals

ore 14 – Singolo: Semifinale 1

a fine match – Studio ATP Finals

ore 18 – Studio ATP Finals

ore 18:30 – Doppio: Semifinale 2

ore 20:30 – Studio ATP Finals

ore 21 – Singolo: Semifinale 2

a fine match – Studio ATP Finals

ore 23:30 – ATP Finals The Insider

Domenica 20 novembre

ore 13 – Il Tennis è servito (Sky Sport 24 e NOW)

ore 15:30 – Studio ATP Finals

ore 16 – Doppio: Finale

a fine match – Studio ATP Finals

ore 19 – Singolo: Finale

a fine match – Studio ATP Finals

ore 21:30 – ATP Finals The Insider

Come vedere la fase finale della Coppa Davis in tv su Sky

Martedì 22 novembre – Quarti di finale

ore 15:30 – Studio Coppa Davis

ore 16 – Australia-Olanda

a seguire – Studio Coppa Davis

Mercoledì 23 novembre – Quarti di finale

ore 15:30 – Studio Coppa Davis

ore 16 – Croazia-Spagna

a seguire – Studio Coppa Davis

Giovedì 24 novembre – Quarti di finale

ore 9:30 – Studio Coppa Davis

ore 10 – Italia-Stati Uniti

a seguire – Studio Coppa Davis

ore 15:30 – Studio Coppa Davis

ore 16 – Germania-Canada

a seguire – Studio Coppa Davis

Venerdì 25 novembre

ore 15:30 – Studio Coppa Davis

ore 16 – Prima semifinale

a seguire – Studio Coppa Davis

Sabato 26 novembre

ore 12:30 – Studio Coppa Davis

ore 13 – Seconda semifinale

a seguire – Studio Coppa Davis

Domenica 27 novembre

ore 12:30 – Studio Coppa Davis

ore 13 – Finale

a seguire – Studio Coppa Davis