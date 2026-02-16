Tennis, Sinner riparte da Machac: oggi in tv, orario e dove vederla

Jannik Sinner torna in campo oggi, lunedì 16 febbraio 2026, per il primo turno dell’ATP 500 di Doha. L’altoatesino affronterà il ceco Tomas Machac in un match che si preannuncia più insidioso del previsto, considerando l’imprevedibilità dell’avversario e il momento particolare del numero 2 al mondo.

Sinner, l’orario del match

La sfida tra Sinner e Machac è in programma sul campo centrale di Doha non prima delle 17.30 ora italiana (le 19.30 locali). Si tratta del terzo incontro nello schedule di giornata, dopo Zayid-Popyrin e Mensik-Choinski. L’orario potrebbe subire variazioni in base alla durata dei match precedenti.

Il momento di Sinner

L’azzurro arriva a Doha dopo la cocente delusione degli Australian Open, dove da bicampione in carica è stato eliminato in semifinale da Novak Djokovic in cinque set: “È stata un’ottima partita, ho avuto le mie chance. A volte perdere è normale, ci sta”, ha dichiarato Sinner a Sky Sport. “Sto cambiando dettagli in campo, ci vuole tempo a perfezionarli. Devo continuare a lavorare sodo per provare a migliorare”.

L’avversario di Sinner, i precedenti con Machac

Machac è un tennista completo e pericoloso, capace di esprimere un tennis scintillante nelle giornate di vena. Il ceco ha fatto parlare di sé in questo 2026 anche per i numerosi ritiri, ultimo dei quali a Montpellier. I precedenti sorridono a Sinner: 2-0 con vittorie a Miami 2023 (ottavi) e Shanghai 2024 (semifinale), sempre in due set. Proprio a Shanghai, però, Machac aveva eliminato Carlos Alcaraz mostrando tutto il suo potenziale.

Un test importante per verificare la condizione di Sinner dopo l’eliminazione australiana e capire se i “cambiamenti” di cui ha parlato stanno dando i frutti sperati.

A Dubai Paolini e Cocciaretto

Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, costretta al ritiro nel primo turno del torneo femminile di Dubai dove aveva in programma un match contro la britannica Raducanu. L’unica azzurra in tabellone a questo punto è Jasmine Paolini, testa di serie numero #6 che ha saltato il primo turno e che domani affronterà nel secondo la ceka Eala.

Dove vedere Sinner in tv e streaming

Il match di Jannik Sinner sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport, con copertura garantita su Sky Sport Uno (fino alle 17.55), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix (fino alle 20.25). Per lo streaming, la partita sarà disponibile su Sky Go e NOW per gli abbonati, oltre che su Tennis TV.