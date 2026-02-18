Tennis: Sinner sfida Popyrin a Doha, Cobolli al debutto a Delray Beach | Il programma completo in TV e streaming

Giornata ricca di tennis in TV: Jannik Sinner scende in campo a Doha per i quarti di finale dell’ATP 500, Flavio Cobolli debutta a Delray Beach, Berrettini e Passaro in campo a Rio de Janeiro. Programma, orari e dove vedere le partite in TV e streaming.

Dopo l’Australian Open il calendario del tennis internazionale entra nel vivo con diversi appuntamenti di una certa importanza.

Tennis, Sinner a Doha

Il piatto principale è servito a Doha, dove si gioca l’ATP 500 su cemento. Jannik Sinner, reduce da un debutto convincente nel torneo qatariano, scende in campo non prima delle 17.30 italiane per affrontare l’australiano Alexei Popyrin negli ottavi di finale del torneo. Si tratta di una delle partite più interessanti della giornata, una delle ultime nel programma odierno.

A seguire tocca a Carlos Alcaraz, opposto al francese Valentin Royer: il numero uno e il numero due del mondo, posizionati ovviamente ai due estremi del tabellone, potrebbero incrociarsi solo in finale, rendendo così il torneo di Doha una sfida estremamente interessante nella narrativa di una rivalità in piena evoluzione.

Nel pomeriggio sono già andati in scena gli altri ottavi: Khachanov ha battuto Fucsovics 6-2, 4-6, 6-4, Fils ha superato Halys 6-1, 7-6, Lehecka ha eliminato Bergs 6-2, 6-1 e Tsitsipas ha battuto Medvedev 6-3, 6-4.

Doha, il doppio azzurro

In doppio, ottima notizia per i colori azzurri: Simone Bolelli e Andrea Vavassori, freschi vincitori del torneo di Rotterdam, si sono qualificati alle semifinali battendo la coppia testa di serie numero 2 formata da Arevalo e Pavic per 7-6, 3-6, 10-7 al match tie-break. Una vittoria di grande prestigio che ora li vede attendere i prossimi avversari in attivo dalla sfida tra Tsitsipas-Popyrin ed Heliovaara-Patten.

A Delray Beach, Florida, fa il suo esordio stasera alle 19 italiane Flavio Cobolli contro il francese Terence Atmane nell’ATP 250 su cemento. L’azzurro cerca continuità dopo un avvio di stagione altalenante.

Berrettini, Passaro e Paolini

A Rio de Janeiro, sull’amata terra rossa, Matteo Berrettini è già agli ottavi dopo aver battuto Barrios Vera in due set: domani in avvio di turno affronterà il lucky loser Dusan Lajovic. Francesco Passaro, brillante nella vittoria su Prizmic sarà in campo invece alla chiusura del turno di oggi, indicativamente intorno alle 00.30 contro il cileno Alejandro Tabilo.

Sul fronte femminile, al WTA 1000 di Dubai arriva una doppia delusione: Jasmine Paolini era già uscita nel singolare all’esordio contro la filippina Alexandra Eala, e oggi anche il doppio si è chiuso negativamente. Lei e Sara Errani sono state eliminate dalla coppia Zvonareva-Siegemund per 6-4, 6-1.

Gli italiani in campo oggi

Bolelli/Vavassori – Semifinale doppio ATP Doha (già qualificati)

Sinner vs Popyrin – ATP 500 Doha, non prima delle 17.30 (Sky Sport Tennis)

Cobolli vs Atmane – ATP 250 Delray Beach, ore 19.00 (Sky Sport Tennis)

Berrettini vs Lajovic – ATP 500 Rio de Janeiro, domani ore 14.00 (Sky Sport Tennis)

Passaro vs Tabilo – ATP 500 Rio de Janeiro, non prima dell’1.00 di notte (Sky Sport Tennis)

Dove vedere il tennis in TV e streaming

Tutti i tornei ATP e WTA sono trasmessi in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Mix (211) fino alle 20.30, con streaming su NOW e SkyGo. Il WTA 1000 di Dubai è visibile anche in chiaro su SuperTennis dalle ore 8.00.