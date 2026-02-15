Tennis oggi in tv: finali italiane a Rotterdam e Buenos Aires, poi occhi su Doha | Con chi fa il suo esordio Jannik Sinner

In attesa del grande appuntamento con il torneo ATP di Doha, tre italiani sono protagonisti nelle due finali in programma oggi a Rotterdam (Bolelli vs Vavassori) e Buenos Aires (Darderi vs Cerundolo)

Giornata ricca di tennis italiano oggi in tv, con due finali azzurre da seguire in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Alle 13.00 alle 20.00, il tennis italiano tricolore sarà ancora una volta grande protagonista sia nel doppio che nel singolare, con l’obiettivo di aggiungere altri titoli alla bacheca nazionale e migliorare le classifiche individuali dei nostri protagonisti.

Tennis, finali a Rotterdam e Buenos Aires

Si parte alle ore 13.00 all’Atp 500 di Rotterdam, dove Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno nella finale di doppio il duo composto da Ho e Jebens. Per la coppia italiana si tratta di una rivincita particolare: i due avversari li avevano infatti battuti agli ultimi Australian Open. Bolelli e Vavassori andranno a caccia di un prestigioso titolo in un torneo di categoria 500 prima della finale tra De Minaur e Augier-Alassime in programma alle 15.30,

Alle ore 20.00 sarà invece il turno di Luciano Darderi, finalista all’Atp 250 di Buenos Aires. L’italoargentino, che ha festeggiato ieri i 24 anni regalandosi la finale battendo Sebastian Baez in semifinale con il punteggio di 7-6 (2) 6-1, affronterà per il titolo il padrone di casa Francisco Cerundolo, testa di serie numero 1 del tabellone e superfavorito di questa edizione. Tra i due il bilancio degli scontri diretti è in perfetta parità sul 2-2, con Darderi vincitore dell’ultimo confronto andato in scena a Umago nella passata stagione.

Per Luciano Darderi si tratta della quinta finale a livello Atp in carriera, tutte conquistate sulla terra rossa, superficie sulla quale sta vivendo un momento straordinario con 12 vittorie consecutive. Il bilancio nelle finali Atp di Darderi è immacolato: quattro su quattro, con i titoli conquistati a Cordoba nel 2024 e a Marrakech, Umago e Bastad nel 2025. In caso di vittoria oggi a Buenos Aires, l’azzurro conquisterà il suo quinto titolo e, soprattutto, entrerà per la prima volta in top 20 del ranking mondiale (è già sicuro del 21° posto). Diventerebbe così il nuovo numero 3 d’Italia alle spalle di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, superando Flavio Cobolli.

Da domani torna Sinner, con l’ATP 500 di Doha

Archiviata la domenica delle finali, che include anche il trofeo americano di Dallas con Shelton Benjamin che affronta Taylor Fritz in un derby statunitense da domani ripartirà il grande tennis con l’ATP 500 di Doha, in programma fino a sabato 21 febbraio e in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW.

Il torneo qatariota segnerà il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo la sconfitta in semifinale contro Djokovic agli Australian Open e vedrà protagonista anche Carlos Alcaraz, testa di serie numero #1 del torneo in quella che si preannuncia come una nuova super sfida tra i due fuoriclasse.

Sorteggiato ieri il tabellone, Sinner (testa di serie numero 2) esordirà al primo turno contro il ceco Tomas Machac, numero 31 al mondo, in quello che sarà il terzo confronto in carriera tra i due. Per Jannik si tratta della prima partecipazione al torneo di Doha, quindi non avrà punti da difendere nel ranking. Alcaraz (testa di serie numero 1), al contrario, giocherà a Doha per il secondo anno consecutivo dopo l’eliminazione ai quarti di finale del 2025: lo spagnolo se la vedrà al debutto contro il francese Rinderknech.

Doha, primo turno e curiosità

Presente in Qatar anche il campione in carica Andrey Rublev, testa di serie numero 5, vincitore del titolo nella passata stagione battendo in finale Jack Draper per 7-5, 5-7, 6-1. Il russo esordirà contro l’olandese De Jong.

Il torneo prenderà il via lunedì 16 febbraio con il primo turno (dalle 11.30), proseguirà martedì 17 con il completamento del primo turno, mercoledì 18 con gli ottavi di finale, giovedì 19 con i quarti, venerdì 20 con le semifinali (dalle 17.00) e si concluderà sabato 21 febbraio con la finale in programma alle ore 19.00.

Il montepremi totale del torneo è ricco: il campione incasserà un assegno da 529.945 dollari e conquisterà 500 punti per il ranking Atp. Tutto da seguire in diretta su Sky Sport Tennis, il canale di riferimento per gli appassionati con il commento in italiano degli incontri dei giocatori italiani e dei match principali. Da domani via anche al torneo di Rio De Janeiro con Darderi, Berrettini e Sonego (derby nel primo turno) e il WTA di Dubai con Cocciaretto sorteggiata al primo turno contro la britannica Raducanu.

Tennis, il programma di oggi in TV

Sky Sport Tennis (canale 203)

ore 13.00 – Atp Rotterdam, finale doppio: Ho/Jebens vs Bolelli/Vavassori (Ita)

ore 15.30 – Atp Rotterdam, finale singolare: De Minaur (Aus) vs Auger-Aliassime (Can)

ore 20.00 – Atp Buenos Aires, finale singolare: Cerundolo (Arg) vs Darderi (Ita)

Disponibili anche: Sky Go, NOW, Tennis TV

Per i clienti Sky: Sky Sport Plus (canale 203, tasto verde del telecomando)

Per i clienti NOW: Extra Match