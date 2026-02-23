Cinque tornei al via in questa settimana in ATP e WTA. In campo oggi i primi match di Dubai, Acapulco, Santiago, Merida e Austin. Riflettori puntati sugli azzurri: Cobolli e Bellucci in Messico, Passaro, Berrettini e Pellegrino a Santiago. Sinner ripos

Tennis in tv oggi: Dubai, Acapulco, Santiago e Austin | Tutti gli italiani in campo e dove vedere i match

Il weekend del tennis si è chiuso con due trionfi da incorniciare nel segno di Alcaraz che dopo l’eliminazione di Sinner si conferma sempre di più leader della classifica mondiale maschile.

ATP, il dominio di Alcaraz

A Doha Carlos Alcaraz ha demolito Arthur Fils in appena 51 minuti — 6-2, 6-1 — confermandosi in una forma straripante: dodici vittorie consecutive e due titoli nel 2026, con un bilancio da numero uno assoluto che continua ad allungare il vantaggio su Sinner nel ranking.

A Rio de Janeiro, invece, ha scritto una delle pagine più romantiche della stagione Tomás Martín Etcheverry: l’argentino ha vinto il suo primo titolo ATP in carriera in una domenica surreale, giocando semifinale e finale nello stesso giorno tra pioggia, caldo estremo e interruzioni. Etcheverry ha battuto prima Kopriva in tre set, poi ha rimontato Tabilo da un pesante 3-6, 1-3 per chiudere 3-6, 7-6, 6-4. Impresa pura. Da segnalare anche Matteo Berrettini, uscito ai quarti contro Buse ma protagonista di un torneo di buon livello sulla terra brasiliana che fa ben sperare per il calendario del tennista romano che riparte fin da domani.

Tennis, i tornei di questa settimana

ATP 500 Dubai (cemento)

Adesso si volta pagina. Da oggi al via cinque tornei: tre ATP — il 500 di Dubai sul cemento, il 500 di Acapulco sul cemento e il 250 di Santiago sulla terra — e due WTA, il 500 di Merida e il 250 di Austin. Tutto trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Sul cemento degli Emirati il programma parte già questa mattina con i primi turni del tabellone. Oggi in campo tra gli altri Echargui contro Mpetshi Perricard alle 11.00, Wawrinka-Hassan alle 13.00 e le teste di serie Felix Auger-Aliassime e Jack Draper alle 17.30. Luca Nardi si è fermato al turno decisivo delle qualificazioni — peccato — e non è riuscito ad entrare nel main draw. Domani il campo si arricchisce con i big: in campo Bergs, Brooksby, Shapovalov, Medvedev, Mensik, Rublev, Bublik e molti altri dalle ore 08.00. Il torneo entrerà nel vivo dalle semifinali di venerdì 27, con la finale sabato 28 alle 16.00 su Sky Sport Tennis.

Dove vedere: Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Uno. Streaming: NOW, Sky Go, Sky Sport Plus, TennisTV.

ATP 500 Acapulco (cemento)

È il torneo degli italiani in questa settimana. Flavio Cobolli (n.22 del mondo) è la punta di diamante degli azzurri: esordisce contro il giovane messicano wild card Rodrigo Pacheco Mendez, con un possibile quarto di finale contro Casper Ruud all’orizzonte. Anche Mattia Bellucci è nel main draw — entrato come lucky loser dopo il forfait di Musetti — e affronta Sebastian Korda all’esordio. Oggi il programma notturno parte all’01.00 italiana con Davidovich Fokina-Altmaier, con de Minaur, Tiafoe e Zverev che scendono in campo nelle prossime ore.

Dove vedere: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno. Streaming: NOW, Sky Go, Sky Sport Plus, TennisTV.

ATP 250 Santiago (terra)

L’unico italiano in campo oggi è Andrea Pellegrino, entrato nel main draw passando dalle qualificazioni. Il pugliese alle 19.00 affronta l’argentino Barrena. La giornata si apre alle 17.00 con Lajovic-Hanfmann e prosegue alle 19.00 con Pellegrino-Barrena e poi Comesana-Martinez alle 20.30. Luciano Darderi — secondo favorito del seeding — esordirà nei prossimi giorni, così come Berrettini, già atteso sulla terra cilena dopo Rio.

Dove vedere: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno. Streaming: NOW, Sky Go, Sky Sport Plus, TennisTV.

WTA 250 Austin (cemento)

Il torneo texano si apre oggi con i primi match: Parks-Selekhmeteva alle 18.00, Volynets-Bartunkova alle 19.30 e Bondar-Rakhimova alle 20.00. Domani il programma si infittisce con tantissimi incontri dalle 17.00, tra cui Andreescu, Galfi, Blinkova, Jovic, Pegula e molte altre. Il torneo è trasmesso anche in chiaro su SuperTennis.

Dove vedere: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis (in chiaro). Streaming: NOW, Sky Go, SuperTenniX.

WTA 250 Merida (cemento)

Grande attesa anche per il torneo messicano che porta Jasmine Paolini al primo posto del tabellone, con un bye al primo turno che la porterà direttamente al secondo turno contro la vincente della sfida tra la wild card americana Stepehens e la messicana Zazarua. Testa di serie numero #2 è la statunitense Navarro.

Sinner riposa

Dopo l’eliminazione un po’ imprevista a Doha per mano di Mensik Sinner si riposa. Era da tempo che l’altoatesino non perdeva da un tennista così al di sotto della sua classifica. Al momento nel calendario di Sinner, che si conferma ovviamente numero #2 della classifica ATP ma con un divario in aumento da Alcaraz, c’è qualche giorno di riposo da dedicare ad allenamenti e ad attività di comunicazione. In agenda il prossimo torneo che lo vedrà in calendario è l’ATP Masters 1000 di Indian Wells (dal 3 febbraio). A seguire Miami (18 marzo) e Madrid (22 aprile).