Le Nitto ATP Finals, il torneo di tennis più importante della stagione che arriva dopo le quattro prove del Grande Slam (l’Australian Open, di cui l’edizione 2024 ha visto trionfare questa mattina il nostro Jannik Sinner, il Roland Garros, il Torneo di Wimbledon e lo US Open), andrà in onda in esclusiva free sulle reti Rai fino al 2025.

La Rai e l’ATP, infatti, hanno prolungato l’accordo fino all’edizione 2025 del torneo che, dal 2021, per un totale di cinque edizioni, si gioca in Italia al Palasport Olimpico di Torino.

I protagonisti delle ATP Finals sono i migliori otto tennisti delle classifiche ATP del singolare e del doppio. Nell’edizione 2023, che si è tenuta dal 12 al 19 novembre, Jannik Sinner ha sfiorato la vittoria, perdendo in finale contro Novak Djokovic, battuto, però, dal campione altoatesino nel corso della fase a gironi del torneo.

Anche l’edizione 2024 si terrà a novembre, precisamente dal 10 al 17.

Tornando al sopraccitato accordo con l’ATP, la Rai avrà in esclusiva i diritti free-to-air per l’Italia e trasmetterà in diretta una partita al giorno, a sua scelta, su Rai 1 o Rai 2 e in simulcast sulle proprie piattaforme OTT.

Radio Rai, invece, potrà trasmettere, in via non esclusiva, tutte le partite dei tornei.

L’Amministratore Delegato Rai, Roberto Sergio, e il Direttore Generale, Giampaolo Rossi hanno commentato così l’accordo:

Siamo estremamente soddisfatti di questo accordo che ci consente di continuare a garantire al pubblico italiano la possibilità di assistere al torneo che a fine stagione mette di fronte tutti i migliori tennisti del mondo e che già lo scorso anno fece registrare degli ascolti straordinari. Il tennis italiano sta vivendo un momento eccezionale e come Rai, nel pieno rispetto della nostra mission di Servizio Pubblico, siamo orgogliosi di essere sempre al fianco dello sport azzurro in un anno che sarà particolarmente intenso, con i Mondiali di nuoto, gli Europei di calcio e di atletica e soprattutto con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi.