Temptation Island, un’amica della coppia rivela tutto. Cosa ha fatto Denise dopo il programma. “Marco non torna indietro”

La storia tra Marco e Denise, protagonisti della nuova edizione di Temptation Island 2025, sembra ormai giunta a una conclusione definitiva. Dopo un falò di confronto particolarmente intenso e carico di emozioni, la coppia ha lasciato il programma separata.

Nonostante i tentativi di chiarimento da parte di Denise, Marco ha mantenuto la sua decisione di porre fine alla relazione, un segno evidente che la loro storia non aveva più un futuro. Ecco le rivelazioni che arrivano da chi conosce bene la coppia. Oppure, ormai ex coppia?

Marco e Denise: le rivelazioni

Recentemente è emersa una nuova indiscrezione che fa luce su quanto accaduto dopo la fine delle riprese. Una presunta amica di Denise ha rivelato sui social che la ragazza avrebbe provato a sorprendere Marco organizzando un viaggio a Ibiza, sperando di recuperare la relazione. Tuttavia, la sorpresa non è stata affatto apprezzata. “Lei ha organizzato una sorpresa a Marco per andare a Ibiza, ma lui non è stato contento”, ha scritto l’amica sui social, confermando che Marco non ha cambiato idea neanche dopo il termine del programma.

Secondo le informazioni trapelate, la delusione di Marco era iniziata già durante il reality, quando le parole di Denise verso un tentatore avevano lasciato un segno troppo profondo, che non è stato possibile superare. Nonostante i tentativi di Denise di giustificarsi e spiegare che quelle parole non rispecchiavano il suo vero pensiero, Marco ha scelto di non tornare sui suoi passi.

Durante il falò di confronto, Marco si è mostrato fermo e deciso, spiegando che non intendeva proseguire la relazione con Denise. Alcuni telespettatori hanno supportato la sua posizione, considerandola una scelta lucida e coerente. Anche l’amica di Denise, pur difendendo la sua amica, ha ammesso sui social: “Bisognerebbe riconoscere tutto quello che Denise ha fatto per Marco, ma capisco anche la sua reazione”.

Nonostante questo, il futuro della coppia sembra ormai compromesso, con Denise che, ancora speranzosa, prova a ricucire lo strappo, mentre Marco rimane fermo nella sua posizione di chiusura. Mentre diverse coppie di Temptation Island sono riuscite a superare le difficoltà e a ritrovare un equilibrio dopo il programma, quella tra Marco e Denise appare destinata a non trovare un lieto fine. Marco ha fatto sapere chiaramente che non ha intenzione di riprendere la relazione, mentre Denise, nonostante il rifiuto, sembra continuare a sperare in un possibile chiarimento.