In Italia discutiamo tanto di quanto, i reality, spesso oltrepassino una linea di confine tra decenza ed eccesso. In Spagna evidentemente questa linea è disegnata a matita, dunque facile da cancellare, o quanto meno – diciamo elegantemente – esiste una mentalità tale da rompere qualsiasi tipo di tabù. Non è la prima volta che commentiamo cosa avviene fuori dall’Italia e non è la prima volta che guardiamo proprio alla tv iberica.

Siamo a La isla de las tentaciones, ottava stagione della versione spagnola di Temptation Island tuttora in onda su Telecinco (Mediaset Espana). Montoya e la sua fidanzata Anita rimettono in gioco la loro storia, si sono incontrati nel programma di TVE, El Conquistador e stanno insieme da meno di un anno (10 mesi).

La storia di Anita e Montoya al Temptation Island spagnolo

Anita e Montoya, come da format, sono stati separati ed entrambi hanno convissuto rispettivamente con tentatori e tentatrici. Anita si è particolarmente avvicinata ad uno dei single, Manuel. Lei non si è messa problemi nel lasciarsi andare con il single, complice l’insistenza di Manuel (che evidentemente ha ben giocato le sue carte), la fidanzata ed il ragazzo si sono già baciati una volta e si sono già goduti più di una notte insieme, il che ha messo Montoya alle corde, distrutto in ogni falò quando vede le immagini della sua ragazza insieme ad un altro.

Il tradimento di Anita

Ma nella puntata andata in onda ieri, 3 febbraio, è successo qualcosa di determinante per il percorso di Anita e Montoya. Oltre a guardare i video in cui la ragazza ed il single Manuel hanno approfondito la loro relazione, la conduttrice Sandra Barneda ha portato una comunicazione ai fidanzati: “Uno di voi avrà l’opportunità di avere dieci minuti per osservare ciò che sta accadendo nell’altra casa“. La decisione è spettata ai fidanzati che, conoscendo la situazione di Montoya, hanno scelto di lasciare il vantaggio al fidanzato per solidarietà, inconsapevoli di cosa stava per accadere.

Il colpo di scena

Montoya guarda i primi 9 minuti del filmato a denti stretti, ma sul finale accade l’irreparabile: Anita e Montoya sotto le lenzuola si baciano appassionatamente, il ragazzo non regge più e scappa via dalla postazione sorprendendo persino la conduttrice. I continui richiami della Barneda che prova ad inseguirlo sono inutili, il fidanzato ha solo un pensiero, quello di fiondarsi in casa per interrompere Anita e Manuel. Mentre Montoya viene ripreso nella sua fuga il video ‘regalo’ prosegue.

Ninguna película de este año (y de este siglo si me apuráis) tiene tanta excelencia estética y argumental como las escenas de Montoya en esa isla. #LaIslaDeLasTentaciones6pic.twitter.com/PzCP8AL2SJ — Miss Kokoro (@KokoroMiss) February 4, 2025

Il rapporto s3ss4l3 tra Anita e Montoya si evolve sotto l’occhio della telecamera con movimenti inequivocabili e con una tale intensità che nessuno nella villa può fare orecchie da mercante, il tutto in un’orchestrata regia alternata fra la corsa disperata del ragazzo ed altri ritmi ben più infuocati su colonne sonore epiche. Nemmeno il più capace regista cinematografico riuscirebbe ad infiocchettare un drama sentimentale così trash.

“Mi hai fatto scoppiare dentro”, “Te ne pentirai per tutta la vita!” grida il fidanzato che, perlomeno, interrompe la performance. Viene fortunatamente intercettato dai single del villaggio fidanzate, lo hanno fermato impedendogli di raggiungere la stanza.

Solo nella prossima puntata (in onda lunedì prossimo in Spagna) si scoprirà il seguito di questo episodio, il destino di Montoya, della sua storia con Anita e del single Manuel.

Temptation Island e la fuga di Ciro Petrone nel 2019

In Italia non siamo arrivati ai livelli de La isla de las tentaciones, ma la scena della fuga del fidanzato non ci è nuova e ci fa tornare alla memoria uno dei momenti cult del 2019 televisivo. A Temptation Island VIP Ciro Petrone scavalcò la cinta che divideva il villaggio dei fidanzati da quello delle fidanzate. Dietro la decisione dell’attore ci fu la delusione per la fidanzata che rifiutò la richiesta di un falò anticipato, in seguito all’infrazione delle regole del programma fu squalificato.

esiste un prima e un dopo nella storia di temptation island dopo la corsa iconica di ciro petrone #GF #grandefratellopic.twitter.com/Wp09wLCcHo — 𝑨𝑙𝑒 😉 (@_maariposaa_) September 15, 2023