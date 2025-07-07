Temptation Island, quanto guadagnano i tentatori: le cifre

Se The Couple è stato un flop costringendo Mediaset a chiuderlo in anticipo e senza una finale e l’Isola dei Famosi 2025 ha chiuso con la vittoria di Cristina Plevani ma con la finale meno vista nella storia del reality show, Temptation Island si conferma un vero successo. La prima puntata ha già conquistato tutti portando a casa 3.452.000 spettatori con uno share del 27.8%. Protagoniste indiscusse del primo appuntamento sono state le sette coppie che hanno deciso di mettere alla prova il rapporto, ma anche i tentatori.

Nello splendido villaggio calabrese dove è ambientata l’edizione 2025 di Temptation Island, si sono immediatamente fatto notare i 26 single (13 tentatrici e 13 tentatori) pronti a mettere in difficoltà i fidanzati e le fidanzate. Tra i vari single, qualcuno ha già catturato l’attenzione non solo delle varie coppie, ma anche dei telespettatori, curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate.

Tra uno spoiler e l’altro, tuttavia, stanno facendo discutere le cifre dei guadagni dei tentatori. I tentatori e le tentatrici, infatti, partecipano al programma dietro un cachet, ma a quanto ammonta esattamente?

Quanto guadagnano i tentatori di Temptation Island 2025: svelato il cachet

Tra i tentatori, ci sono alcuni nomi già noti al pubblico come Diego De Fazio, cavaliere del trono over di Uomini e Donne e padre di due figli: l’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, Emanuele Fiori; gli ex corteggiatori di Uomini e donne Gabriel Merolla e Francesco Farina. Durante la prima puntata, ha già catturato l’attenzione delle fidanzate e del pubblico Flavio Ubirti, calciatore e modello che ha subito trovato un feeling speciale con Denise, fidanzata con Marco con cui convive da un anno e mezzo.

Come tutti sanno, sia i tentatori che le tentatrici, per mettere in difficoltà fidanzate e fidanzati ricevono un compenso che va dai 500 ai 1.000 euro a settimana. Non tutti i tentatori e le tentatrici, tuttavia, restano fino al termine del programma. La permanenza dei single nel villaggio, infatti, dipende da quella delle coppie.

I tentatori e le tentatrici che riescono ad instaurare un rapporto con i fidanzate e le fidanzate restano all’interno del villaggio fino alla permanenza delle coppie coinvolte. Gli altri single che, invece, non riescono a trovare un feeling particolare con nessuno dei protagonisti lasciano in anticipo la trasmissione.

Esattamente, dunque, come accade per i reality show come il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi, anche per Temptation Island, i protagonisti non partecipano gratuitamente ma dietro un compenso anche se le cifre sono nettamente inferiori rispetto a quelle che garantiscono gli altri programmi.