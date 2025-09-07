Temptation Island, niente storico resort per lo speciale in prima serata: tutte le anticipazioni

Programma rivelazione dell’estate 2025 Temptation Island ha vinto la gara degli ascolti conquistando dati share davvero impressionanti. E’ la conferma che i reality non sono sulla via del tramonto, e che se ben realizzati possono ancora ottenere l’attenzione del pubblico. Il viaggio dei sentimenti si è rivelato vincente sia in tv che sui social, diverse le interazioni legate al format e ai suoi protagonisti e anche dopo la fine del programma si è continuato a parlare delle coppie di fidanzati e dei vari single, che si sono distinti.

I fidanzati che hanno accettato la sfida di Temptation Islands nel giro di poche settimane hanno conquistato una certa visibilità e sono diventati dei veri personaggi. Per diversi motivi non hanno rivelato sui social come hanno vissuto la loro estate e come sono cambiati i rapporti fra loro, questo per alimentare le attese e le curiosità in rete. E anche se sono state condivise diverse informazioni sul loro vissuto, solo durante la puntata speciale di Temptation Island, che andrà in onda il 15 settembre su Canale 5, si scoprirà la verità sul futuro delle coppie.

In molti si chiedono se Valerio e la single Ary sono oggi una coppia, e se Simone e Sonia B dopo aver rivelato che presto saranno genitori hanno scelto di rimanere insieme. Dubbi anche su Rosario e Lucia, che dopo essere tornati insieme, hanno deciso di separarsi a causa di alcune rivelazioni fatte da uno dei tentatori. Insomma le cose da scoprire sono davvero molte e il pubblico è in attesa di conoscere i dettagli su quanto successo tra i fidanzati nell’ultime settimane.

Temptation Island speciale: nuova location per i fidanzati

La puntata speciale di Temptation Island non andrà in onda dallo storico resort. Secondo quanto ha riferito l’esperto di gossip e tv Lorenzo Pugnaloni le registrazioni avverranno a Roma, con molta probabilità nello studio di Uomini e Donne, anche se per ora non ci sono conferme. E’ tuttavia certo che le coppe che hanno partecipato e alcuni single saranno nella capitale la prossima settimana per le registrazioni:

“La settimana prossima si registrerà lo speciale che andrà in onda in prima serata. Sono state chiamatetutte e sette le coppie e registreranno in giorni diversi. La location è romana, ma non si sa se avverrà dove è stato registrato lo speciale Un mese dopo o nello studio di Uomini e Donne.” Così ha postato Pugnaloni su Instagram.

Filippo Bisciglia, conduttore doc di Temptation Island

Un mese dopo di Temptation Island andrà in onda, come detto sopra, il 15 settembre e sarà registrato in una location non ancora rivelata che si trova a Roma. Sarà condotto da Filippo Bisciglia che conosce le coppie dei fidanzati, ha seguito il loro percorso durante il reality e anche dopo. Bisciglia inoltre è stato promosso appieno dal pubblico, che lo ritiene perfetto nel ruolo.

Il conduttore romano ha ricevuto tantissimi complimenti dai fans del programma e non solo. Anche Maria De Filippi lo ha più volte elogiato riconoscendogli una particolare attitudine a gestire le dinamiche, non sempre prevedibili, di Temptation Island. In modo spontaneo e sincero riesce sempre a empatizzare con i fidanzati, sostenendoli nei loro momenti difficili.