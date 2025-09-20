Temptation Island, Lucia Ilardo svela un retroscena che complica la posizione del tentatore Andrea

L’effetto positivo di Temptation Island non sembra placarsi, tanto che per la prima volta sono state programmate ben due puntate post reality. Puntate che svelano cosa è successo. ad più di un mese dalla fine del programma, alle coppie che hanno partecipato. Tra i protagonisti più in vista ci sono Lucia e Rosario Guglielmi, i due dopo un percorso altalenante dove lei ha cercato anche di scuotere la sua gelosia, sono usciti insieme, ma le cose non sono andate come previsto.

Guglielmo ha manifestato diffidenza nei confronti di Lucia, e nel primo incontro post programma ha scoperto che la fidanzata ha avuto dei contatti con il tentatore Andrea. E’ stato proprio quest’ultimo a mettere al corrente Guglielmi delle bugie della compagna. Questo ha allontanato di più la coppia, che tuttavia si è rivista in segreto. I due non sono tornati insieme e nello speciale di Temptation Island e poi… e poi… Rosario ha rivelato di voler porre fine alla relazione e guardare avanti.

Per questo Maria De Filippi gli ha offerto il trono, occasione che Rosario non poteva non accettare. Tuttavia durante la registrazione di Uomini e Donne è successo di tutto: Lucia si è presentata in studio e ha smascherato l’ex fidanzato. Ha ammesso d’aver scoperto solo alla fine della puntata di Temptation che Rosario aveva accettato il trono, una notizia che l’ha allarmata visto che dopo quella registrazione i due sono stati insieme. La segnalazione ha indotto la redazione e la conduttrice a chiedere a Guglielmi di lasciare il programma.

Andrea Marinelli: “Lucia era invidiosa?”

Il comportamento di Lucia è stato commentato dall’ex tentatore Andrea: “Forse Lucia è stata invidiosa della possibilità data a Rosario e non a lei? Forse voleva far vedere che la ‘cattiva’ non era solo lei? Sicuramente avrà avuto le sue motivazioni, ma Rosario che si lascia rovinare ancora una volta da lei, questo sì che mi fa ridere!” Ha riferito all’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Dichiarazioni che hanno provocato la reazione di Lucia, che a quanto pare conosce alcune verità inattese anche sull’attraente ex tentatore. La replica di Lucia è stata diretta e senza filtri, ma soprattutto inaspettata. A quanto pare lei non è l’unica a non aver detto tutta la verità e che ha raggirato qualche regola del reality. Ecco cos’ha dichiarato su Marinelli.

Lucia, bomba sul tentatore: “E’ fidanzato”

E se qualcuno ha trovato il commento di Marinelli fuori luogo e inadeguato vista tutta la situazione, Lucia non ha esitato ad affermare che Andrea era ed è fidanzato, di conseguenza non è mai stato disponibile a nessun legame neanche quando era nel villaggio delle fidanzate: “Che a sua volta era fidanzato prima, durante e dopo il programma”.

Insomma l’eco Temptation Island a distanza di mesi dalla fine del programma è ancora vivace, e sui social i commenti e le accuse tra gli ex si rincorrono. Nelle prossime settimane probabilmente si parlerà ancora di quanto è accaduto a Uomini e Donne, spazio perfetto per alimentare la curiosità sui protagonisti del reality dei sentimenti.