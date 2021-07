Temptation Island è il reality show di Canale 5 prodotto da Fascino PGT per Mediaset giunto alla nona edizione e condotto da Filippo Bisciglia. Stasera, lunedì 26 luglio 2021, andrà in onda la quinta nonché penutima puntata della stagione.

Questa sera andrà in onda il primo appuntamento dei due che si succederanno, uno dopo l’altro, oggi e domani. Si completerà il discorso di Floriana e Federico, una settimana fa la coppia si è ritrovata al falò di confronto anticipato. Floriana non ha retto le troppe attenzioni del suo fidanzato nei confronti della single Vincenza, così ha deciso di lasciare il programma da sola. La tentatrice recentemente ha lasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha affermato:

Ascoltando il discorso di Federico e rivedendo il percorso di Floriana da casa vedo troppi dubbi e punti negativi. Dopo due anni di storia è normale ci sia dell’affetto, ma bisogna capire se sia monotonia, affezione o vero amore.

Federico non si è voluto arrendere: dopo il primo faccia a faccia chiuso male, lui ne ha chiesto un secondo. Al termine dello scorso appuntamento Bisciglia ha riaccolto il ragazzo sul tronco. In puntata si scoprirà se Floriana ha accettato il nuovo confronto o no.

In più, ad un passo dalla fine, un altro falò anticipato sta per coinvolgere un’altra coppia. Jessica e Alessandro, Alessio e Natascia e Manuela e Stefano. Chi tra di loro dovrà terminare prima l’avventura?

Domani, martedì 27 luglio 2021, l’epilogo dell’edizione numero 9 di Temptation Island. All’interno gli attesi falò di confronto finale che determineranno il destino delle coppie rimanenti.

TEMPTATION ISLAND: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

La quinta puntata di Temptation Island andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:35.

La puntata intera sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play Infinity dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.

Altri contenuti riguardanti il programma, invece, sono disponibili sul sito Witty Tv.

I SOCIAL

Il docureality di Canale 5 è sul web con una sezione apposita presente sul sito Witty Tv.

Su Facebook, invece, possiamo trovare la pagina ufficiale del programma.

Il programma ha anche un account ufficiale su Twitter: @TemptationITA e su Instagram. L’hashtag ufficiale con il quale è possibile commentare la puntata e i suoi protagonisti è il seguente: #temptationisland.