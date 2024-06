C’è chi sostiene che sia il solstizio a determinarne l’inizio ufficiale, ma la verità la conosciamo noi altri e siamo qui a svelarla: l’avvio dell’estate è sancito solo e soltanto dal servizio del settimanale Chi con le foto vagamente posate di Maria De Filippi in spiaggia/yacht/mare. La regina della tv, la conduttrice più stakanovista del globo terraqueo che si prende qualche giorno di relax in Sardegna (all’Argentario più avanti), ma nel frattempo lavora a Temptation Island e ad altre produzioni in arrivo da settembre sulle reti Mediaset. Un grande classico, un punto di riferimento, una certezza nella vita, che sempre di più necessita di sicurezze.

Ma a proposito di Temptation Island, eccoci qui in anteprima assoluta a pubblicare emoji di cervi e corna, ad applaudire preventivamente i responsabili del casting di Fascino, bravi sì certo, ma mai come chi si occupa del montaggio e della post produzione, con menzione speciale per il selezionatore dei brani che compongono la colonna sonora ultra-pop. Speriamo ci sia anche stavolta Bastardo di Anna Tatangelo, ma alla fine vanno benissimo anche Ultimo, Gigi D’Alessio e Ligabue.

Ok, ma veniamo alle domande importanti, ficcanti, precise – d’altronde questo mirabile pezzo è firmato da un giornalista: quante coppie campane sono presenti nel cast? Scherziamo, basta con i vecchi clichè. Alla fine in ‘gara’ da domani sera su Canale 5 ci saranno pure Vittoria e Alex che vivono tra Biella e Torino. Stai a vedere che quelli del Nord non si prendono a male parole (oh, Paolo Virzì è livornese e la Toscana non si può considerare Sud) facendoci cliccare compulsivamente like-condividi-salva tra preferiti alle clip social che inonderanno il feed Instagram. Sarà pur tempo di congedarci dai reel dell’annuncio privato, intimo, sottotono di Ultimo che diventa papà.

Il tweet ironico sui miglioramenti nella dizione di Filippo Bisciglia ce l’abbiamo pronto? In alternativa è possibile scherzare sull’impegno super stagionale dell’ex gieffino, che lavora due settimane ogni 12 mesi. E ogni anno, comunque, incassa molto di più di quasi tutti noi. Quindi, avanti, scherziamo pure, tanto il conto in banca è suo, mica nostro.

P.S. #temptationisland, scritto così. Grazie.