Saretta Villa: chi è la single tentatrice di Temptation Island 2024

Età, lavoro, Instagram, studi, ex fidanzato, genitori, fratelli, passioni, curiosità, tatuaggi di Saretta Villa di Temptation Island 2024

Tra le tentatrici single della seconda edizione di ‘Temptation Island 2024‘, spicca Saretta Villa. La ragazza, fin da subito, ha instaurato un rapporto di forte complicità con Antonio Maietta, il fidanzato di Titty Scialò.

Conosciamola meglio:

Chi è Saretta Villa di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Saretta, 23 anni nata a Perugia, lavora in un’azienda di abbigliamento. Va in palestra, ama gli animali soprattutto i gatti. Non viaggia tanto ma vorrebbe visitare le Maldive. Apprezza molto il suo viso. Nel 2021, ha vinto la fascia di Miss Umbria. Nell’intervista a WittyTv, si definisce dolce e sincera. Ha un profilo Instagram privato.

Chi sono le tentatrici single della seconda stagione di Temptation Island 2024?

Julia Roccuzzo, 27 anni. Originaria di Enna, vive in provincia di Cuneo da cica 8 anni dove svolge la professione di broker nel settore auto. Pratica bodybuilding facendo gare di “fit model” e “bikini”. E’ una grande appassionata di rettili. INSTAGRAM @julia.roccuzzo

Michelle Canario, 20 anni della provincia di Lodi. Fa l’estetista e in futuro vorrebbe aprire un suo centro. Ama passare il tempo libero con i suoi fratelli. Pratica pole dance. INSTAGRAM @miscieru

Silvy, 20 anni, nata a Roma. È figlia unica e vive con i suoi genitori. Studia all’università e vorrebbe specializzarsi in psicologia clinica. Da piccola ha praticato ginnastica artistica a livello agonistico.

Alessia, 25 anni vive in provincia di Fermo con la mamma e la sorella. Ama andare in palestra e al mare.

Valery Coda, 24 anni nata a Torino, e’ laureata in Design e attualmente è un’imprenditrice e stilista. È molto legata alla sua famiglia. Studia pianoforte. Le piace dipingere e lavorare la ceramica. INSTAGRAM @valery_coda

Camilla, 29 anni nata a Firenze. Ama la natura, gli animali, allenarsi e camminare nelle campagne. Ha fatto danza classica per tanti anni.

Sofia, 27 anni , vive a Milano. Studia scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali. Pratica pilates, tennis, equitazione e balla latino americano.

Raffaella Ligorio, 25 anni pugliese ( provincia di Brindisi). Ha una laurea triennale in lingue e una specialistica in lettere. Ama ballare le danze caraibiche. È molto legata alla sua famiglia e ai suoi animali, ha 2 cani e 15 gatti. INSTAGRAM @raffaella_ligorio

Ludovica, 21 anni nata a Caserta, studia giurisprudenza e vorrebbe diventare avvocato come suo padre. È molto legata alla sua famiglia, in particolare alla sorella più piccola. Le piace dipingere e guardare le commedie romantiche.

Saretta, 23 anni nata a Perugia, lavora in un’azienda di abbigliamento. Va in palestra, ama gli animali soprattutto i gatti.

Silvia, 35 anni cagliaritana, vive a Roma da circa tre anni. È architetto. Ama l’arte in ogni sua forma, il trekking, andare in moto e cantare.

Roberta, 39 anni nata a Sanremo, si è una laureata in Lettere e Filosofia con il sogno di insegnare italiano in Francia, Poi…ha preso una seconda laurea in podologia e svolge la professione di podologa. Ama gli sport e viaggiare.

Jasmine, 25 anni nata in Sicilia, vive a Viareggio con la sua famiglia. Fa la commessa in un negozio di abbigliamento sportivo e nel tempo libero le piace allenarsi, leggere, correre e sciare.