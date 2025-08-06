Temptation Island, colpo di scena: la segnalazione su Valerio, Sarah e Ary

Temptation Island è finito da meno di una settimana e l’eco mediatico che riguarda i protagonisti non si è ancora placato. Il reality dei sentimenti ha conseguito ascolti inaspettati, raggiungendo punte di share davvero sorprendenti per il periodo estivo: si è così confermato il format di punta della stagione, nonostante alcune critiche che lo hanno definito un programma trash. Le coppie di fidanzati che hanno deciso di mettere in discussione il loro rapporto hanno fatto percorsi diversi e alcune hanno deciso di porre fine alla loro relazione.

Tra questi Sarah e Valerio che hanno intrapreso il loro viaggio nei sentimenti rivelando tutte le insicurezze del loro rapporto. Al falò di confronto finale i due hanno deciso di tornare a casa separati e hanno posto fine ad una storia importante, che durava d’anni, ma giunta al capolinea. Temptation Island li ha messi davanti ad una realtà che hanno ignorato per troppo tempo. Inoltre Valerio nel villaggio dei fidanzati si è avvicinato alla single Ary, con cui si è presentato anche nella puntata di Un mese dopo...

I due hanno ammesso di frequentarsi, ma non si definiscono una coppia, e che per il momento non fanno progetti a lungo termine. Diversamente Sarah è single, dopo il falò ha avuto modo di confrontarsi con l’ex fidanzato, e ha compreso che ora deve pensare a se stessa. Sta soffrendo, è dispiaciuta per quanto accaduto, ma augura a Valerio tutta la felicità e serenità possibile. Fine della relazione? Secondo quanto riferito dalle parti a Filippo Bisciglia i due, oggi ex, non hanno nessuna intenzione di ritrovarsi.

Sarah e Valerio di nuovo insieme: le indiscrezioni social

Nonostante la comune intenzione di dirsi addio oggi Sarah e Valerio si sarebbero visti più volte. I due, secondo quanto è stato riferito all’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, si sarebbero incontrati al ristorante e non solo: “Valerio si sta rivedendo con Sarah. Domenica scorsa e venerdì, ma dicono anche prima. Non so se con Ary abbia chiuso o se sia stata lei a troncare”. Pugnalone ha confermato la segnalazione: resta solo da comprendere se l’ex single fosse al corrente dei vari incontri.

Sarah e Valerio sono tornati insieme? A quanto pare i due si sarebbero incontrati per definire alcuni affari che hanno in comune. I due non desiderano tornare insieme, almeno per il momento. Inoltre il nome di Sarah è tra i nomi quotati per il trono di Uomini e Donne. Per ora gli ex fidanzati non sono apparsi sui social e questo perché probabilmente fino alla registrazione della prima puntata del daytime di Maria de Fillippi non possono rompere il silenzio.

Ary e Valerio fine della frequentazione? La segnalazione sulla single

Le indiscrezioni su una possibile reunion di Valerio e Sarah sono supportate anche dalle segnalazioni che negli ultimi giorni hanno coinvolto Ary. La single è stata avvistata in un locale romano con un giovane, i due sono apparsi molto intimi e vicini il che fa dedurre che Ary abbia posto la parola fine alla conoscenza con il fidanzato di Temptation Island.

La notizia su Ary non è supportata da nessuna certezza, è solo un rumors riferito e non ufficializzato. Anche l’ex tentatrice infatti ha ridotto la sua presenza sui social: probabilmente anche lei sarà presente al confronto in programma a Uomini e Donne. Confronto che chiarirà cosa è successo realmente tra i tre.