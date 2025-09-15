Temptation Island: chi sta ancora insieme e chi no. Tradimenti, bugie e perdoni

Ogni estate torna puntuale l’appuntamento con Temptation Island, e anche quest’anno il celebre programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia si è confermato il re incontrastato della stagione televisiva.

Con ascolti record e una curiosità social che non accenna minimamente a diminuire, il reality dei sentimenti continua ad appassionare (e anche a dividere) il pubblico. E come ogni anno il dubbio resta il medesimo: quali coppie sono poi riuscite effettivamente a restare insieme nonostante dissapori e diverse visioni sui rapporti d’amore?

TI, chi sta ancora insieme dopo il programma

Non a sorpresa, tra le storie più seguite c’è quella tra Alessio e Sonia M., entrati sull’isola con dubbi e tensioni palpabili. I due sembravano destinato a un addio immediato; Sonia non aveva gradito alcune frasi a dir poco pesanti pronunciate dal compagno, aveva chiesto subito un falò di confronto.

Ci sono voluti ben tre faccia a faccia per arrivare alla decisione definitiva, ma la coppia ha scelto di uscire insieme, apparentemente più unita che mai. Tanto che si parla già di nozze imminenti, un finale del tutto inaspettato per la coppia che forse più di ogni altra aveva fatto discutere sul web (e non pochi tifavano per un loro addio definitivo).

Un epilogo ben diverso da quello di Denise e Marco. I due erano usciti insieme dal programma, convinti di poter proseguire la relazione più in armonia. Ma la realtà fuori al villaggio si è rivelata molto diversa. Incomprensioni e comportamenti mai digeriti hanno portato i due a prendere le distanze l’uno dall’altra.

Stesso copione, seppur più sfumato, per Rosario e Lucia. Lei durante il percorso sull’isola si era avvicinata a un tentatore, mettendo in bilico la relazione con Rosario. Al momento non è chiaro se i due abbiano trovato un modo per ricucire lo strappo o abbiano infine deciso di prendere strade diverse nella vita.

Qualche speranza di riconciliazione resta invece per Sarah e Valerio. Usciti separati dal programma, lui non ha mai nascosto la volontà di ricucire i rapporti con la ex compagna. Al momento la storia resta in pausa carica di incognite, ma non si esclude un ritorno di fiamma che fa sognare i fan.

Più netta la decisione di Maria Concetta, che dopo aver scoperto i tradimenti di Angelo ha scelto di chiudere senza esitazioni. Una scelta applaudita anche dai telespettatori, che hanno ammirato la sua forza d’animo.

Sonia B. e Simone hanno superato la prova del reality e oggi non solo stanno insieme ma si stanno preparando a diventare genitori. E poi c’è la favola di Valentina e Antonio, che si stanno per unire in matrimonio dopo la proposta di lui avvenuta all’interno del programma. Alla fine, vale sempre lo stesso detto: se son rose fioriranno…