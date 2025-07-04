Temptation Island, anticipazioni seconda puntata. Anche Alessio resta nel villaggio dopo Sonia?

Nuovi colpi di scena a Temptation Island. La prima puntata è andata in onda giovedì 3 luglio su Canale 5 e sono state presentate tutte le coppie che hanno deciso quest’anno di lanciarsi in questa nuova avventura televisiva. Un modo – quello da loro sperimentato – di mettere alla prova la propria storia d’amore e di capire se, insieme, si possono superare barriere ed ostacoli. Si sta intanto già parlando di Alessio e Sonai, una coppia che sarebbe già “scoppiata” qualche minuto dopo l’inizio, per via di un video che avrebbe fatto infuriare la concorrente.

La decisione di Sonia fa parlare il web

A far discutere, più di tutte, è stata la coppia formata da Sonia e Alessio, entrambi avvocati e che stanno insieme da otto anni. Lei ha scoperto che l’uomo ha scritto al programma perché crede di non averla mai amata e di averle chiesto di sposarla solo per gratitudine. Tutte parole, queste, che lui ha detto quando è entrato nel villaggio e che hanno portato Sonia a chiedere subito un falò di confronto, rifiutato dal compagno, che avrebbe anche iniziato a piangere dicendo agli altri fidanzato che gli starebbe facendo una cattiveria portandole via l’opportunità di restare nel programma. Questa storia sta facendo parlare il web, anche perché in molti si sono accorti delle loro grandi diversità.

Alla fine della puntata, Sonia ha tra l’altro scoperto che le è stata data la possibilità di restare nel villaggio delle donne. Quale sarà invece il futuro di Alessio? Le anticipazioni hanno già rivelato qualcosa in più.

Alessio resta nel villaggio?