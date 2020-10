Ultime notizie su Temptation Island

Temptation Island è un reality show andato in onda in America su Fox dal 2001 al 2003, proposto in Italia nel 2005 con il titolo Vero Amore, che è stato riesumato da Canale 5, che l'ha trasformato e riproposto nel 2014, condotto da Filippo Bisciglia.