Temptation Island 2025: cosa è accaduto alle coppie dopo la fine del programma. Ecco chi si è lasciato e chi ha scelto di rimanere insieme.

Temptation Island 2025: chi si è lasciato e chi sta ancora insieme. Cosa è accaduto dopo il programma

Temptation Island 2025 ha ottenuto ascolti impressionanti. Il reality, nonostante la longevità, continua ad appassionare il pubblico che lo ha seguito attentamente. Il viaggio nei sentimenti delle coppie che hanno scelto di mettere sotto esame il loro amore si è rivelato ricco di colpi di scena, che hanno dato al format emozioni e intensità. Temptation Island è la dimostrazione che se ben realizzati e studiati in tutti i dettagli, i reality possono avere ancora successo. Ma che cosa è accaduto alle coppie che hanno partecipato?

Chi è rimasto insieme e chi invece ha posto fine alla relazione? Le risposte a queste domande sono state date durante la puntata dedicata del “mese dopo”, e hanno allertato il pubblico. Certo è che ad oggi le cose potrebbero essere cambiate visti i tanti rumors che circolano in rete sugli ex concorrenti. Ufficialmente è noto che alcuni dei fidanzati si sono detti addio, convinti che il loro percorso sia finito. Il reality dei sentimenti li ha messi davanti ad una verità che non potevano più ignorare.

Rosario e Lucia dopo il falò di confronto hanno scelto di lasciare Temptation Island insieme, anche se lui non era troppo convinto della messa in scena della fidanzata. Al mese dopo i due hanno rivelato di aver avuto dei problemi di fiducia, di aver rimandato la convivenza e di non essere sicuri di voler rimanere insieme. Inoltre Rosario è venuto a conoscenza, tramite le dichiarazioni del tentatore Andrea, che la fidanzata aveva avuto contatti con lui. Lucia inizialmente ha smentito e poi ha ammesso l’incontro. Ad oggi i due si sono allontanati.

Temptation Island 2025, il nuovo confronto di Sarah e Valerio e di Marco e Denise

Sarah e Valerio si sono lasciati alla fine del falò di confronto finale. Lui ha manifestato tutti i suoi dubbi sulla loro relazione, si è detto ferito dalle dichiarazioni della fidanzata e ha ammesso di essersi avvicinato alla single Ary in modo spontaneo. Non ha fatto nessuna ripicca, ma si è sentito attratto dalla giovane tentatrice. Nonostante il dispiacere di entrambi, i due hanno capito di dover intraprendere strade separate.

Ad un mese dalla fine del reality sono ancora convinti delle loro decisioni e Valerio sta frequentando Ary anche se non si definisce fidanzato. Sarah ha augurato all’ex di essere felice e di trovare la sua stabilità, mentre lei desidera concentrarsi sul suo benessere. Valeria e Marco invece hanno lasciato Temptation insieme dopo il secondo falò, ma una volta tornati a casa non hanno risolto il loro problemi. Ad oggi sono separati anche se continuano a sentirsi.

Sonia e Simone dopo l’addio la reunion: lei è in dolce attesa

Alla puntata dedicata al mese dopo Sonia e Simona, che al falò si erano detti addio, sono apparsi insieme. I due hanno rivelato di aver avuto più di un chiarimento, inoltre lei ha scoperto di essere in dolce attesa e questo ha rivoluzionato il loro progetti. Simone ha capito di amare Sonia ed è certo che lei è la donna della sua vita.

Mariaconcetta e Angelo dopo aver posto fine alla loro relazione si sono rivisti, hanno provato a superare la crisi, ma lui l’ha tradita di nuovo e questo ha portato la giovane ad essere irremovibile: non potrà avere un futuro con Angelo. Infine Alessio e Sonia M, dopo un percorso decisamente anomalo a Temptation Island, sono tornati insieme e si stanno impegnando a superare le incomprensioni. Lui si è detto sicuro di amarla ed è pronto a sposarla.