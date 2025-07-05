Temptation Island 2025, chi è Flavio il tentatore preferito dalle fidanzate. Tutto su di lui: età, lavoro, foto Instagrama

Il tentatore ha conquistato pubblico e fidanzate nella nuova edizione del reality di Canale 5: ecco chi è il nuovo rubacuori dell’estate.

La prima puntata di Temptation Island è partita con il botto, dando ufficialmente il via alle trame passionali che tanto piacciono al pubblico, tra colpi di scena, pianti e sospiri. Se da una parte le coppie hanno dato modo di farsi conoscere più intensamente, dall’altra c’è un solo nome che ha spiccato tra i single, ed è quello di Flavio. Presentato insieme al resto dei tentatori – altri giovani aitanti e muscolosi – è stato tra i più “desiderati” dalle fidanzate.

Sorriso disarmante, fisico scolpito e quell’aria sicura che sa di sportivo abituato alla competizione: la sua sola presenza ha mandato in tilt il meccanismo delle prime scelte. Quando Filippo Bisciglia ha invitato le sette ragazze a indicare il loro tentatore favorito, sei mani su sette si sono alzate per lui. A conquistarlo per prima, però, è stata Maria Concetta, pronta a metterlo alla prova dalle prossime ore. O meglio dire il contrario?

Quello che è certo che il bel Flavio non è passato inosservato e dopo i titoli di coda di questa prima puntata che già promette bene, i fan del programma si sono catapultati nel web a googlare il suo nome. Chi è?

Modello e sportivo

Dietro l’abbronzatura perfetta e lo sguardo carico di fiducia, si nasconde molto più di un semplice ragazzo copertina. Flavio Ubirti porta in valigia un mix di esperienza agonistica, disciplina da spogliatoio e un pizzico di vanità da passerella che spiega l’alchimia scattata fin da subito con il pubblico a casa.

Classe 2001, nato il 2 maggio a Figline Valdarno (Firenze), Flavio ha 24 anni. è un calciatore ed è del segno del Toro, simbolo di grinta e caparbietà. Cresciuto nell’Arezzo, ha poi difeso i pali del Cannara prima di approdare alla Baldaccio Bruni Calcio in Serie D: un percorso fatto di allenamenti all’alba, lunghi trasferimenti in pullman e tanta fame di risultato. L’esperienza con la Nazionale Under 17, invece, gli ha insegnato a reggere la pressione delle grandi platee.

La passione per la moda è arrivata quasi per caso, durante la presentazione delle nuove divise: ingaggiato dall’agenzia Alex Model, oggi alterna i guanti da portiere a shooting tra Milano e Barcellona. Con i suoi 186 cm di altezza, torace da 110 cm e lineamenti definiti, incarna il modello “sport‑chic” che piace ai marchi active‑wear. Capelli e occhi castani completano un sorriso da spot, mentre il fisico è frutto delle ore passate in palestra e di un’alimentazione sana. Sul suo Instagram (@flavio__ubirti) i contenuti sono selezionati: poche stories, zero polemiche e una griglia che alterna campo, backstage e tramonti. I follower hanno superato quota 20 mila dopo la prima puntata e c’è chi scommette che raddoppieranno prima del falò finale.

In programma, Flavio dovrà misurarsi con cene a lume di candela e confessionali serrati. Maria Concetta lo ha scelto per prima, ma le altre fidanzate non hanno nascosto il desiderio di un momento privato con lui. Riuscirà il portiere‑modello a sostenere fascino e fair play senza infrangere troppe regole del cuore? Lo scopriremo settimana dopo settimana. Intanto la sua camminata sulla passerella di sabbia vale già una standing ovation.