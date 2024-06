Temptation Island 2024: una seconda edizione in onda in autunno

Appena due giorni fa, sugli account ufficiali di ‘Temptation Island 2024‘, è ricomparso l’annuncio con protagonista l’autrice Raffaella Mennoia alla ricerca di nuove coppie. Come mai? Non è ancora iniziata la nuova stagione (prevista per giovedì 27 giugno), e già si provinano nuovi protagonisti per il docureality di Canale 5?

Se siete una coppia stabile, non avete figli in comune e non siete sposati, non avrete problemi a partecipare a #TemptationIsland! Potete iscrivervi su Wittytv.it o chiamare lo 063721721. Vi aspettiamo

E’ il sito di Davide Maggio, nelle scorse ore, a svelare l’arcano. Quest’anno, ‘Temptation Island’ avrà una seconda stagione. A fine agosto, inizieranno le riprese della nuova edizione (che si girerà sempre in Sardegna) in partenza quest’autunno. Non è la prima volta, che ‘TI’ raddoppia nello stesso anno. Nel 2020, toccò ad Alessia Marcuzzi subentrare a Filippo Bisciglia. Nel 2018 e 2019, invece, sono state testate le versioni vip affidate rispettivamente a Simona Ventura ed Alessia Marcuzzi.

Protagoniste del programma sette giovani coppie non sposate e senza figli in comune che partecipano per mettere alla prova la stabilità della propria relazione. L’obiettivo è quello di dare una risposta a quesiti fondamentali quali: la vita di coppia è la vita che voglio? Lei/lui è la persona giusta con la quale costruire una vita insieme?

l loro viaggio nei sentimenti prende il via ancora una volta nel bellissimo resort “Is Morous Relais” a sud della Sardegna. Qui le 7 coppie si separano in due diversi villaggi per 21 giorni.

Con loro 28 single: 14 ragazzi nel villaggio delle fidanzate e 14 ragazze nel villaggio dei fidanzati che tra momenti di leggerezza e spensieratezza, cercano di farli riflettere confrontandosi con loro sulle loro storie d’amore e sulla solidità dei loro sentimenti.

Immancabili gli appuntamenti ai falò, dove i fidanzati o le fidanzate sono chiamati per nuove e importanti rivelazioni attraverso video che mostrano i fatti che accadono nei rispettivi villaggi.

Solo nel falò di confronto finale le coppie finalmente si incontrano per discutere, cercare di chiarire le proprie scelte e le proprie posizioni e scegliere se interrompere la propria storia sentimentale oppure uscire dal programma mano nella mano più uniti e innamorati di prima.