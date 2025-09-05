Tempesta d’amore, spoiler prossime puntate: Philipp confessa il suo amore ad Ana. Cosa succederà

Continuano le puntate di Tempesta d’Amore, in onda su Rete 4 dal lunedì al venerdì alle ore 10.50. Sono state pubblicate le anticipazioni sugli episodi che andranno in onda dall’8 al 12 settembre, e svelano che Ana salverà Philipp. Quest’ultimo capirà così di amarla e deciderà di farle un’inaspettata e passionale dichiarazione.

Cosa succede tra Vincent e Ana

Ana salva Philip, che si riprende subito e capisce di amare la donna. Mentre lui è in ospedale, decide infatti di dichiarare i suoi sentimenti ad Ana. Nel frattempo, Alves si rende conto che il ragazzo è davvero cambiare e si riavvicina a lui, tanto che Philipp chiama ad un certo punto Zoe per chiudere la loro storia ma, inaspettatamente, Michael registra tutta la telefonata. L’uomo riesce ad impedire che il suo piano venga scoperto e, mentre i suoi sentimenti per Ana si faranno sempre più sinceri, anche Natalie capisce di amare Vincent. Quest’ultimo domanderà ad Ana se ci sia la possibilità di dare un’altra chance al loro amore, e intanto Brandes deciderà di non ostacolare più la felicità di Alves e la spingerà a seguire il suo cuore. Ana prenderà intanto una decisione del tutto inattesa: dirà al veterinario di non poter tornare con lui e questo spingerà Vincent ad avvicinarsi a Natalie. Philipp deciderà invece di lottare per riconquistare il cuore di Ana.

Nel frattempo, Erik metterà in guardia Theo da Casper e gli racconterà di sentirsi attratto da Lale. Theo non prenderà però sul serio questa notizia e Casper non apparirà nemmeno disposto ad allontanarsi. Anzi, regalerà a Lale una collana. Quando Erik si renderà conto che a Greta è sparito un gioiello simile sospetterà che a rubarlo sia stato proprio Casper. Yvone scagionerà così Casper, che comincerà il suo tirocinio all’hotel. In seguito Caspar capirà di avere uno zio che è ancora in vita.

Vincent chiede un’altra possibilità

Dopodiché, Cristoph inviterà Alexandra a festeggiare il compleanno a Madrid insieme a tutta la famiglia. La donna accetterà ma Tom farà una scenata di gelosia. Werner le farà però cambiare idea. Alexandrà non parlerà apertamente della sua decisione, cioè quella di partire. Quando Tom lo scoprirà, si infurierà. In seguito Alexandra festeggerà la notizia della gravidanza di Eleni insieme a Cristoph, e questo scatenerà ancora una volta la gelosia di Tom. La donna cercherà così di riappacificarsi con il suo giovane fidanzato ma alla fine sognerà Christoph. Qualche tempo dopo, quest’ultimo si scontrerà nuovamente con Tom e dirà di non avere speranze con Alexandra.