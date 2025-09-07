Tempesta d’amore, anticipazioni: Philipp rischia di morire, Ana lo salva, ma accade l’impensabile

Tempesta d’amore è tra le soap di maggiore successo di Rete 4, va in onda ormai d’alcune stagioni e diverse sono le storie che sono state raccontate. Amori, passioni e tradimenti sono gli ingredienti che rendono questa soap di successo, serie che ogni giorno conquista dati share non indifferenti che ne confermano la programmazione. Le anticipazioni delle prossime puntate sono ricche di colpi di scena che non mancheranno di sorprendere il pubblico.

Al centro della scena Ana e Philip, il loro rapporto è destinato a subire un nuovo cambiamento a causa del verificarsi di una serie di eventi inaspettati. E se per Philip la situazione appare chiara sin da subito, per Ana il tutto è sicuramente più confuso e poco chiaro. Momenti non facili anche per Caspar che è prossimo ad intraprendere la sua formazione al Fürstenhof: un’opportunità che deve sfruttare al meglio.

Late invece ha alcune difficoltà: diverse materie le creano dei problemi e per lei non sono di facile apprendimento, per questo deve trovare il modo per superare la situazione. Christoph, invece decide di festeggiare il suo compleanno in Spagna, e invita Alexandra ad accompagnarlo. La donna non è convinta, i suoi sentimenti sono divisi tra lui e Tom.

Tempesta d’amore, Ana salva Philip: l’avvicinamento tra i due

Philip ha un malore improvviso e viene salvato d’Ana che gli pratica in modo tempestivo un massaggio cardiaco. Il giovane ha un’esperienza pre-morte e si convince che Ana è il suo angelo custode. Philip si risveglia in ospedale con la consapevolezza che Ana è la donna della sua vita, quello che gli è successo è stato determinante per lui: è certo di amare Ana. Nonostante i suoi sentimenti Philip non le rivela subito di amarla e le chiede di rimanere amici, una decisione che avrà più di un effetto collaterale nel loro rapporto.

Ana è divisa tra Philip e il malessere provocato dalla fine del rapporto con Vincent. Si trova a trascorrere del tempo con Philip e ad avvicinarsi a lui e questo confonde i suoi sentimenti. Anche Vincent intraprende un nuovo percorso personale: si avvicina a Natalie con cui passa una serata piacevole. Nicole rende noto, attraverso una registrazione, che Philip ha lasciato Zoe perché innamorato di Ana.

Alexandra sentimentalmente confusa divisa tra Tom e Christoph

Momenti d’incertezza anche per Alexandra che è combattuta tra Tom e Christoph. Quest’ultimo la invita a Marbella per il suo compleanno, mentre Tom le regala un biglietto per la prima di un balletto a cui tiene particolarmente. La giovane è confusa: immagina il suo futuro con Christoph, ma non nega i suoi sentimenti per Tom.

Quando chiama Christoph in sogno provoca la gelosia di Tom. Questo porterà Alexandra a fare una serie di valutazioni che la porteranno a prendere delle decisioni inattese. Infine Eleni e Noah riveleranno ai loro amici più cari che presto saranno genitori: una notizia che viene accolta con scetticismo da Tom e entusiasmo da Christoph e Alexandra.