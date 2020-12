Telethon 2020: il programma in tv e la prima serata del 12 dicembre su Rai1

Sabato prossimo 12 dicembre parte la maratona benefica televisiva del Telethon 2020 e come accade da oltre 12 anni qui su TvBlog ve ne anticipiamo alcuni contenuti. In particolare oggi e qui ci occuperemo principalmente del grande show di prima serata che andrà in onda appunto sabato 12 dicembre a partire dalle ore 20:40 in diretta dall’auditorium del foro italico in Roma sulla prima rete della televisione pubblica.

Già tempo fa da queste colonne vi avevamo dato conto del nome del conduttore e condottiero che farà da padrone di casa in questa speciale serata di spettacolo e solidarietà, ovvero Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano è sulla cresta dell’onda televisiva di questi tempi grazie alla sua partecipazione nel ruolo di coach del nuovo talent show prodotto proprio da Rai1 The voice senior, capitanato da Antonella Clerici, che tanto bene sta andando in queste sue prime due apparizioni sul piccolo schermo italico.

Ma tornando alla prima serata del Telethon 2020 di sabato prossimo possiamo anticiparvi che Gigi D’Alessio non sarà il solo a dividere il palcoscenico dell’auditorium del foro italico in Roma, ma da quelle parti ad aiutarlo nel compito di conduttore, in quella che sarà più una conduzione corale che fatta da una sola persona, ci saranno altri volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione. Con Gigi D’Alessio sabato sera su Rai1 siamo in grado di anticiparvi che ci saranno anche Serena Rossi (prossima conduttrice da marzo nei sabati sera di Rai1 del varietà La Canzone segreta) Paolo Belli, Rocio Munoz Morales, Paola Cortellesi, Antonella Clerici e Cristiana Capotondi.

Ma ci sarà ovviamente anche un tocco di musica assicurato oltre che dallo stesso D’Alessio, fra gli altri da Nek, Enrico Ruggeri, Luca Barbarossa. Della serata faranno parte anche Raimondo Todaro, Serena Bortone, Flavio Insinna, Eleonora Daniele, Stefano Fresi e molti altri. Insomma una serata di spettacolo che come sempre avrà come unico scopo quello di raccogliere quanti più fondi possibili per la fondazione Telethon e per fare questo basterà mandare un sms al numero solidale 45510 (già attivo adesso) per fare una donazione di 2 euro (operatori WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali). È possibile donare anche chiamando da telefono fisso: TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali (5 e 10 euro); TWT, Convergenze e PosteMobile (5 euro). I possessori di carte Visa, MasterCard e American Express possono fare la loro donazione sia online sia chiamando Telethon al numero 06 44015727 oppure telefonando al numero verde 800 11 33 77 da telefono fisso dal 1° al 31 dicembre (02 34980666 dai cellulari e dall’estero).

Terminata la prima serata lo show proseguirà con una seconda serata condotta da Arianna Ciampoli e Gigi & Ross (con la partecipazione di Paolo Belli) in cui si giocherà al talent show, mentre nella settimana successiva -come sempre- la maggior parte dei programmi del day time Rai sarà in qualche modo “telethonizzata“.

Segnaliamo inoltre venerdì 18 dicembre le dirette dallo studio centrale dell’auditorium del foro italico dalle 14 su Rai1 con Serena Bortone ed il suo Oggi è un altro giorno, mentre su Rai2 dalle 17 la conduzione spetterà a Federico Quaranta e Arianna Ciampoli, quindi alle 18:50, sempre sulla seconda rete Rai arriva Beppe Convertini insieme ad Arianna. Sabato 19 dicembre invece saranno Lorena Bianchetti e Paolo Belli a condurre su Rai1 la fascia del mattino dalle 10 e mezza e fino a Linea verde, mentre alle 14 il pomeriggio di Telethon dall’auditorium del foro italico in Roma, sempre su Rai1, sarà condotto da Alessandro Greco, Gigi & Ross e Vira Carbone, mentre dalle 16:30 la conduzione passerà a Eleonora Daniele, Paolo Belli e Arianna Ciampoli. Gran finale poi in prima serata sempre su Rai1 con lo Speciale Telethon dei Soliti ignoti condotto da Amadeus.